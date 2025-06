Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután érkezett a milliárdos apja Oroszországba, hogy Elon Musk összeveszett Donald Trumppal.","shortLead":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután...","id":"20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77.jpg","index":0,"item":"04cf6629-a589-48e8-a713-1c5c9406cb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 14:35","title":"Moszkvába utazott Elon Musk apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvennégyen nyertek 237 ezer forintot.","shortLead":"Ötvennégyen nyertek 237 ezer forintot.","id":"20250608_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c.jpg","index":0,"item":"b4b63994-a5d5-4d3f-93d7-7ee5e9dd0294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 08. 16:47","title":"Telitalálat nem volt a hatos lottón, de 5-ösből bőven akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","shortLead":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","id":"20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687.jpg","index":0,"item":"f0177d4d-e716-4f70-832b-73a13a873be0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","timestamp":"2025. június. 10. 06:42","title":"Már csaknem húsz iráni városban tilos kutyát sétáltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd7acdb-e69e-443c-b224-ced3b6ea00e5","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Én csak egyet hiszek el Magyar Péternek: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És nekem most elég, hogy ebben egyetértünk – írja Bojár Gábor, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója.","shortLead":"Én csak egyet hiszek el Magyar Péternek: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És nekem most elég, hogy ebben...","id":"20250609_Bojar-Gabor-Magyar-Petert-nem-kell-szeretni-meg-csak-egyeterteni-sem-kell-vele-Tisza-Fidesz-valasztas-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccd7acdb-e69e-443c-b224-ced3b6ea00e5.jpg","index":0,"item":"d43d0ab0-0120-4e02-8929-4f53a599f5d4","keywords":null,"link":"/360/20250609_Bojar-Gabor-Magyar-Petert-nem-kell-szeretni-meg-csak-egyeterteni-sem-kell-vele-Tisza-Fidesz-valasztas-2026-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"Bojár Gábor: Magyar Pétert nem kell szeretni, még csak egyetérteni sem kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","shortLead":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","id":"20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414.jpg","index":0,"item":"a54e2fcb-3845-44d8-871c-1c49b3ba3596","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","timestamp":"2025. június. 08. 19:36","title":"Az izraeli hadsereget utasították a Gázába tartó hajó megállítására, amelyen Greta Thunberg is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne vonni a tömegközlekedést akadályozó, szabálytalankodó autósokat. A főváros automatizálná is a levideózott szabálysértők bírságolását, de a Belügyminisztérium szerint erre nincs jogi lehetőség. Miért nem alkalmazható ilyen esetekben az, ami a gyorshajtóknál már ma is működik? És mit tesz a BKK és a rendőrség ehelyett?","shortLead":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne...","id":"20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912.jpg","index":0,"item":"480571cf-7db1-4615-bc1e-0f4248a39a83","keywords":null,"link":"/360/20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","timestamp":"2025. június. 09. 07:00","title":"Rendszámmal együtt kapják őket lencsevégre, mégis megúszhatják a bírságot a tömegközlekedést zavaró autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","shortLead":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","id":"20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa.jpg","index":0,"item":"c04d98e8-2650-450d-ac2d-223ac6a6c23c","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","timestamp":"2025. június. 08. 19:33","title":"Gyermekelhelyezési vita miatt történhetett a passaui gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]