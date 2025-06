Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással és a „cigánybűnözés” felemlegetésével reagált.","shortLead":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással...","id":"20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd.jpg","index":0,"item":"bb8caea1-f9ad-40dd-9056-964bfad11bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","timestamp":"2025. június. 03. 19:27","title":"Lázár János: Amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9ca51d-387f-4c18-92e8-230c61adc713","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína 2024 végére már legyártotta a világ legnagyobb szélturbináját, ami évente 100 millió kWh áramot termelhet. A szerkezet egy 185 méter magas monstrum tetejére kerülhet fel.","shortLead":"Kína 2024 végére már legyártotta a világ legnagyobb szélturbináját, ami évente 100 millió kWh áramot termelhet...","id":"20250602_vilag-legnagyobb-szeleromuve-kina-zoldenergia-szelenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b9ca51d-387f-4c18-92e8-230c61adc713.jpg","index":0,"item":"d9c5bdd1-53f2-472a-a9a8-cf95323c3fe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_vilag-legnagyobb-szeleromuve-kina-zoldenergia-szelenergia","timestamp":"2025. június. 02. 15:03","title":"55 000 háztartást láthat el árammal: Kína megépíti a világ legnagyobb szélerőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne tegyünk ellene.","shortLead":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne...","id":"20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac.jpg","index":0,"item":"c51c2721-52e1-499b-8eb7-665d5aaf2542","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","timestamp":"2025. június. 02. 07:30","title":"Mi a nulladik lépés, ha felfáztál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","shortLead":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","id":"20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489.jpg","index":0,"item":"bef0e8e3-022d-4d14-9e15-1c513ab10695","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","timestamp":"2025. június. 02. 09:18","title":"„Nagy győzelem” – Orbán máris gratulált Nawrockinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos lefedettségű 5G-hálózatát.","shortLead":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos...","id":"20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4.jpg","index":0,"item":"24566423-cdbe-4a2d-bf90-fb212a6d93d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 10:20","title":"Tegnap átállítottak egy kapcsolót a Telekomnál, a következményt ön is meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7f96c-9e34-4a29-b86c-7a4f53e51e98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autópálya genetikai elszigetelő hatása miatt a dél-kaliforniai pumaállomány például veszélybe került, mert nem kaptak lehetőséget a szabad mozgásra.","shortLead":"Az autópálya genetikai elszigetelő hatása miatt a dél-kaliforniai pumaállomány például veszélybe került, mert nem...","id":"20250603_10-savos-autopalya-vilag-legnagyobb-vadatjaro-hidja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a7f96c-9e34-4a29-b86c-7a4f53e51e98.jpg","index":0,"item":"3dc2a5cb-c205-46a9-ba5d-f3a606f1280d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_10-savos-autopalya-vilag-legnagyobb-vadatjaro-hidja","timestamp":"2025. június. 03. 08:54","title":"Mint egy 10 sávos autópálya, hamarosan kész a világ legnagyobb vadátjáró hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült vele szemben, ahogyan az is, hogy prostituáltak közvetítésével foglalkozott. Amúgy oroszellenes, ellenzi Ukrajna EU-tagságát és az amerikai kormány támogatását élvezi.","shortLead":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült...","id":"20250602_Karol-Nawrocki-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"ad1be1e5-6462-47f2-a2d3-4fdd0b151b72","keywords":null,"link":"/360/20250602_Karol-Nawrocki-portre","timestamp":"2025. június. 02. 16:14","title":"Keményfiúkkal barátkozott és tudósok elleni tisztogatással vált hírhedtté az új lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]