Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","shortLead":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","id":"20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac.jpg","index":0,"item":"b9f1800d-a93f-4b01-bccf-cd5e4b83245c","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","timestamp":"2025. június. 09. 19:22","title":"Füstöt érzékeltek, kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről indult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner Discovery immár bóvli terepre süllyedt a hitelminősítőknél, most abban reménykedik, hogy egyik kezével meg tudja menteni a másikat. A baj az, hogy közben a teljes szórakoztatóipar egyre borúsabban látja a lehetőségeit.","shortLead":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner...","id":"20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820.jpg","index":0,"item":"3c559671-9693-445a-a055-2ddd2a9a1b68","keywords":null,"link":"/360/20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","timestamp":"2025. június. 10. 19:32","title":"Öncsonkítással mentené a menthetőt az egyik hollywoodi óriás, így lesz megint HBO az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére. Az ellenzék nagy része nem vett részt a voksoláson.","shortLead":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére...","id":"20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc.jpg","index":0,"item":"3abf3100-a67f-42d0-8dd4-69a3dd35ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","timestamp":"2025. június. 11. 12:36","title":"Polt Péter lett az Alkotmánybíróság új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó része azonban az államhoz kerül.","shortLead":"Jó része azonban az államhoz kerül.","id":"20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25.jpg","index":0,"item":"bf275a67-c7e8-40ed-96dd-179f25c3a781","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","timestamp":"2025. június. 10. 18:02","title":"Ezer milliárd forintnál is több forog a hazai dohányiparban, Lázár holdudvarának legnagyobb örömére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük baráti, európai országok állampolgárait is. ","shortLead":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük...","id":"20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190.jpg","index":0,"item":"c7ed48e0-b2ed-46b0-9082-7250cc99aea9","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:26","title":"Több száz európait küldene a Trump-kormány Guantánamóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]