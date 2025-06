Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Tavaly új korszak köszöntött be a háztartási napelemeseknél: kivezették a szaldó elszámolást. Az ezt felváltó bruttó elszámolásban már messze nem olyan kedvező az otthoni napelemes rendszerek működtetése, nem véletlen, hogy az új telepítések iránti lelkesedés is fogyatkozik. Évről évre mégis egyre többen kénytelenek megbarátkozni a bruttó elszámolással, miután 10 év után mindenkinek búcsúznia kell a szaldós kedvezménytől. Mihez kezdhet az idén 15, de jövőre már 20 ezer háztartás, aki így jár? ","shortLead":"Tavaly új korszak köszöntött be a háztartási napelemeseknél: kivezették a szaldó elszámolást. Az ezt felváltó bruttó...","id":"20250615_haztartas-napelem-megujulo-energia-szaldo-elszamolas-napenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"a2275899-4f3b-4d72-a2b3-54f70043a7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_haztartas-napelem-megujulo-energia-szaldo-elszamolas-napenergia","timestamp":"2025. június. 15. 17:00","title":"A nagy napelemes kérdés: idén 15 ezren esnek ki a szaldóból, vajon mihez kezdhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrszázadosként jelentkező csaló a kibervédelem nevében telefonált. ","shortLead":"A rendőrszázadosként jelentkező csaló a kibervédelem nevében telefonált. ","id":"20250615_kollegajat-is-kapcsolta-alrendor-tobbszazezer-forintot-csalt-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"1b902669-a76f-4ec0-82f8-906aa172549c","keywords":null,"link":"/elet/20250615_kollegajat-is-kapcsolta-alrendor-tobbszazezer-forintot-csalt-ki","timestamp":"2025. június. 15. 15:08","title":"Még a kollégáját is kapcsolta az álrendőr, aki több százezer forintot csalt ki egy nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Momentum képviselője azt is kéri a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjétől, hogy a közízlés érdekében vonuljon vissza a közélettől. ","shortLead":"A Momentum képviselője azt is kéri a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjétől, hogy a közízlés érdekében vonuljon...","id":"20250614_szentkiralyi-alexandra-gelencser-ferenc-feljelentes-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b.jpg","index":0,"item":"b2c34914-2477-4fa0-a276-ac4283f70092","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szentkiralyi-alexandra-gelencser-ferenc-feljelentes-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 14. 15:45","title":"Feljelentik Szentkirályi Alexandrát a csomagtartós akcióért, Bródy János is csattanós választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették, hogy június 20-ig nem indítanak gépeket Tel-Avivba és Ammánba. ","shortLead":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették...","id":"20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"03642c60-05fa-41d3-8a28-4b0294370aad","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","timestamp":"2025. június. 14. 12:15","title":"A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták el a helyi horgászegyesületnek. Csakhogy egy helyi képviselő is készíttetett érékbecslést, ami háromszor akkora összeget hozott ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, és most ők is készíttetnek egy újabb becslést.","shortLead":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták...","id":"20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a.jpg","index":0,"item":"6b705d97-fba9-46db-97a4-157eb657a87e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:15","title":"Háromszoros különbség az ingatlan-értékbecslések között, egy horgásztanya miatt áll a bál Lőrinciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és az érzelmi szorongásokat.","shortLead":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és...","id":"20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"2e0d1587-173c-42e6-9276-f052c34807df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","timestamp":"2025. június. 14. 08:03","title":"Emléktörlés alvás közben? Ez még jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok szakszervezete kritizálja – így indul a labdarúgó-klubvilágbajnokság történetének újabb szakasza. A tornáé, amelyet a nemzetközi futballszövetség (FIFA) a kommunikációja szerint azért szervez, hogy „valóban globálissá tegye” az Európa-központú sportágat. Arról persze már nem szólnak a hivatalos közlemények, hogy emögött meghúzódik egy másik cél is: a FIFA befolyásának és pénzügyi erejének növelése. ","shortLead":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok...","id":"20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2.jpg","index":0,"item":"4d41a77b-3abc-4724-9a3b-08a9998a310c","keywords":null,"link":"/sport/20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","timestamp":"2025. június. 14. 13:00","title":"Túlhajszolt sztárok küzdenek a gigászi pénzdíjért – rajtol az új köntösbe bújtatott klubvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]