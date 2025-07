Hiába hirdette, rongyos 20 milliárdért sem tudta eladni házát Jennifer Lopez és Ben Affleck

Egy év hiábavaló próbálkozás után már nem hirdeti gigantikus, közös villáját az egykori álompár, Jennifer Lopez és Ben Affleck – írta meg a TMZ. A villát a már korábban is jegyben járó pár húsz év utáni újra egymásra találásukkor vásárolta csaknem 61 millió dollárért, a válásuk miatt, felújítva pedig már 68 millió dollárért (23 milliárd forintért) hirdették meg, ahogy arról mi is beszámoltunk.

A házat mostanra már majdnem pont egy éve hirdetik, de hiába: a TMZ-nek nyilatkozó szakértő szerint „fehér elefánt” a lakáspiacon, azaz problémás, nehezen kezelhető, és így nehéz megszabadulni is tőle. Az időközben már hivatalosan is elvált pár ezért az év során engedett is az árból 8 millió dollárt, így az eredeti árnál valamivel alacsonyabb 60 milliós (20 milliárd forintos) áron próbálták eladni. A szakértők ugyanakkor úgy vélik, lehetséges, hogy a ház hamarosan visszakerül az ingatlanpiacra, ám Lopezék azt szeretnék, ha akkor újnak tűnne a hirdetés.

A lakás 3500 négyzetméteres, öt hektáros telken terül el, 12 hálószobája és hozzá 24 fürdőszobája van, tizenkét autó fér el a garázsában és nyolcvan a kertjében, tartozik hozzá külön vendégház, van benne konditerem és pickleballpálya is. A becslések szerint csak az éves adója 400 ezer dollár (135 millió forint).