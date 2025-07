A melegpropagandától féltette a gyerekeit a texasi apuka, ezért inkább Moszkvába költözött – és a fronton találta magát

Attól tartott, hogy az USA-ban megfertőzik a gyerekeit LMBTQ-propagandával, ezért inkább családostul Oroszországba költözött Derek Huffmann. A 46 éves texasi férfi még orosz állampolgárságért is folyamodott, hogy bizonyítsa, ő bezzeg képes integrálódni a társadalomba, nem úgy, mint az USA-ba bevándorlók többsége.

We’re the Huffman family — Americans who moved to Russia 2 months ago! Derek (46) has a background in welding & construction, DeAnna (42) is a former teacher & floral designer, and we’re raising our 3 daughters (12, 11 & 10) while embracing a whole new life, language, and culture pic.twitter.com/1vUmbz0rTl

A Daily Beast által ismertetett történet aztán még bizarrabb fordulatot vett: az egyszerűsített állampolgárság megszerzésének reményében a férfi önként belépett az orosz hadseregbe, ahol eleinte biztosították róla, hogy nem küldik ki az ukrán frontra, legfeljebb haditudósítónak, esetleg építkezéseken kell majd dolgoznia.

– panaszkodott a felesége, DeAnna, aki egy YouTube-videóban imádkozott a férje életéért (de azóta törölte a felvételt).

DeAnna szerint Dereknek nincs katonai múltja, ráadásul oroszul sem tud, így aztán az egyébként minimális katonai kiképzésből sem értett szinte semmit

It’s official — American, Derek, father of 6, has joined the Russian army and leaves for his unit this Tuesday. If you’d like to hear why and see the full story, the video is up now on our YouTube channel: https://t.co/NLAGRWHSlS pic.twitter.com/gc0EyHdmsD