„Ha mi nem foglalkozunk a politikával, az úgyis foglalkozik velünk” – Így lett a Sziget queer bulisátra az aktivizmus központi helye

„Tisztelt Igazgató Úr! Tudomásomra jutott, hogy az ez évi Diáksziget rendezvénysorozaton az óbudai Hajógyári-szigeten valaki egy ún. szivárvány sátrat szándékozna felállítani (…) ilyen sátor létesítéséhez nem járulok hozzá.”

„(…) nemzedékek nőttek föl úgy, hogy a Sziget révén kevesebb ellenérzés van bennük amiatt, hogy léteznek máshogyan gondolkodó, vagy máshogyan élő emberek. A Magic backstage mindig a Szigetnek a lelke volt.”

„Lesz Magic Mirror sátor?”

„Hogyne lenne!”

„De ha nem lehet Pride és nem lehet Magic Mirror sátor?”

„Akkor mi fel fogjuk ajánlani a Pride-nak, hogy legyen nálunk a Pride.”

A harmadik idézet idén tavasszal hangzott el a Príma Szovjet Gépkocsi podcastban: a műsor egyik vezetője, Faix Csaba kérdezte Kádár Tamást, a Sziget Fesztivál ügyvezetőjét, miután Orbán Viktor miniszterelnök megüzente: idén nem érdemes a Pride szervezésével bajlódni. A második idézet a korábbi tulajdonos-igazgató Gerendai Károlytól származik 2022-ből, mikor a Mirror 20. születésnapján tartott sajtótájékoztatón emlékezett vissza a sátor régi éveire. Az első idézet 2001-ből származik. Egy levél részlete, amit az akkori óbudai polgármester, Tarlós István írt Gerendainak. És amely végül is nem hatotta meg a szervezőket: ez volt az az év, amikor először felállították a Magic Mirror sátrat, amelyet végül nem csak az akkori amerikai nagykövet, Michael Lake látogatott meg, de a későbbi főpolgármester is.

Budapest mostani, ellenzéki főpolgármestere, Karácsony Gergely nemrég rendőrségi kihallgatáson vett részt a Budapest Pride támogatása miatt, elődjének több mint húszéves levele pedig semmiben nem különbözik a kormány jelenlegi retorikájától.

A queer Magic Mirror eközben az ország és a régió legnagyobb fesztiváljának emblematikus helyszíne lett. A tiltás akkor és azóta sem működött.

Molnár Zsófia

Szórakoztatásból aktivizmusba

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem jelentett volna kihívást a szervezés, különösen az elmúlt években. A helyszínért 2018 óta felelős programmenedzser, Ujvári-Pintér György szerint különösen a kétéves Covid-szünet után, a 2022-es fesztiválon volt elképesztő a változás. „Ekkor különösen a magyar művészekkel beszélgetve szembesültem a politikai súlyunkkal. Átmentünk szórakoztatásból aktivizmusba. Szíven ütött, hogy mennyire átalakult a szerepünk.”

A fóliázós transz- és homofób törvény nem sokkal korábban, 2021 nyarán jelent meg, de az LMBTQ+ közösség ellenes kormányzati retorika eddigre már bevetté vált. Egy ország szókincse gazdagodhatott például a genderőrület kifejezéssel.

Ujvári-Pintér szerint a szűkülő körülmények között óriási jelentősége lett a Magic Mirrorban létrejövő totálisan szabad világnak.