Négykézláb, mikrofonnal a szájban – a Refused nagyot zúzott a Szigeten

A svéd hardcore punk legenda azt a fajta zenét játssza, amely korábban még gyakran bömbölt Óbudán, mára azonban inkább kivételnek számít: a Sziget line-upjában már kevésbé találni gitáralapú felhozatalt.

Nyugodtan nevezhetjük történelmi fellépésnek a zárónapi koncertet, a Refused ugyanis először lépett fel Magyarországon és egyben utoljára is, mivel az énekes szívproblémái miatt a turné után a zenekar feloszlik.

Reviczky Zsolt

A Refused idősávja eredetileg a Magyarországról kitiltott Kneecapé lett volna.

Videoüzenetben ment neki Orbánnak és Izraelnek a Szigeten az országból kitiltott Kneecap Este a közösségi médiában jelezte a zenekar, hogy 23 óra után videoüzenetben szólnak a fesztivál közönségéhez. A HVG munkatársai is ott voltak a helyszínen, ahogy az ír raptrió idősávjában fellépő Refused koncertjén is, ahol szintén a szabad Palesztináért állt ki a zenekar.

Az északír rapbanda által gyakran emlegetett palesztinkérdés viszont így is megjelent a Szigeten: a frontember Dennis Lyxzén is beleállt a témába, a színpadról megkapta a magáét Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald Trump amerikai elnök is.

Netanjahut az énekes népirtással vádolta.

Reviczky Zsolt

Az elmúlt hónapokban láthattuk Gáza teljes pusztulását, miközben az emberek Bob Dylan és a Kneecap miatt vannak felháborodva. Térjetek már észhez!

– mondta, majd stílusosan az utána játszott saját dalukat átvezették a Slayer Raining blood című klasszikusába.

Egy másik átvezetés közben Lyxzén azokat a politikusokat küldte el a búsba, akik a migránsokat és az LMBTQ-közösség tagjait támadják, őket egyszerűen hazug náciknak nevezte.

A Refused közönsége Reviczky Zsolt

Nem csak emiatt volt más ez a koncert, mint a Szigeten megszokottak: nem egy embert láttunk a fülére tartott kézzel elrohanni a közönség közül.

Pedig, aki szereti a Refused zenéjét, az igazi csemegét kapott, hiszen a koncert alapja a The Shape of Punk to Come című lemez volt, amit nemrég adtak ki újra, és a New noise című sikerszerzeményüknél már javában ment a közönségszörf és a pogó.

Dennis Lyxzén Reviczky Zsolt

Mintegy 75 perc játékidő után az énekes négykézlábra állva, a mikrofonnal a szájában nézett farkasszemet a közönséggel. Mi meg örültünk, hogy láthattunk egy ilyen legendát.

„Ha mi nem foglalkozunk a politikával, az úgyis foglalkozik velünk” – Így lett a Sziget queer bulisátra az aktivizmus központi helye Jól ismert találkozópont, ahol garantált a tánc. A Sziget Fesztivál egyik legrégebbi, emblematikus helyszíne a 2001-ben megnyílt Magic Mirror. A valaha volt legnagyobb Budapest Pride és a fesztiválokon megjelenő politikai elégedetlenség nyarán, sokévnyi kormányzati vegzálást követően kérdeztünk szervezőket és fellépőket.

Nyitókép: HVG / Reviczky Zsolt