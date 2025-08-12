Négykézláb, mikrofonnal a szájban – a Refused nagyot zúzott a Szigeten

A svéd hardcore punk legenda azt a fajta zenét játssza, amely korábban még gyakran bömbölt Óbudán, mára azonban inkább kivételnek számít: a Sziget line-upjában már kevésbé találni gitáralapú felhozatalt.
Nyugodtan nevezhetjük történelmi fellépésnek a zárónapi koncertet, a Refused ugyanis először lépett fel Magyarországon és egyben utoljára is, mivel az énekes szívproblémái miatt a turné után a zenekar feloszlik.
A Refused idősávja eredetileg a Magyarországról kitiltott Kneecapé lett volna.
Az északír rapbanda által gyakran emlegetett palesztinkérdés viszont így is megjelent a Szigeten: a frontember Dennis Lyxzén is beleállt a témába, a színpadról megkapta a magáét Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald Trump amerikai elnök is.
Netanjahut az énekes népirtással vádolta.
Az elmúlt hónapokban láthattuk Gáza teljes pusztulását, miközben az emberek Bob Dylan és a Kneecap miatt vannak felháborodva. Térjetek már észhez!
– mondta, majd stílusosan az utána játszott saját dalukat átvezették a Slayer Raining blood című klasszikusába.
Egy másik átvezetés közben Lyxzén azokat a politikusokat küldte el a búsba, akik a migránsokat és az LMBTQ-közösség tagjait támadják, őket egyszerűen hazug náciknak nevezte.
Nem csak emiatt volt más ez a koncert, mint a Szigeten megszokottak: nem egy embert láttunk a fülére tartott kézzel elrohanni a közönség közül.
Pedig, aki szereti a Refused zenéjét, az igazi csemegét kapott, hiszen a koncert alapja a The Shape of Punk to Come című lemez volt, amit nemrég adtak ki újra, és a New noise című sikerszerzeményüknél már javában ment a közönségszörf és a pogó.
Mintegy 75 perc játékidő után az énekes négykézlábra állva, a mikrofonnal a szájában nézett farkasszemet a közönséggel. Mi meg örültünk, hogy láthattunk egy ilyen legendát.
