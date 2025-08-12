Hadházy Ákos Hatvanpusztával még Magyar Pétert is lenyomta

Soha nem látott érdeklődést generált a hatvanpusztai majorság iránt Hadházy Ákos augusztus eleji túrája a Google Trends adatai alapján: az elmúlt 5 évben soha nem kerestek annyian a „Hatvanpuszta” kifejezésre, mint augusztus 2-án. A független országgyűlési képvisel ekkor látogatott el a birtokra és az ahhoz tartozó „Fejér megyei titkos szafarira”, ahol többek között antilopokat is láttak, hiába próbálták elhajtani az állatokat előlük.

Szafari Hatvanpusztán: Belestünk az Orbán-farmra – videó Hatvanpusztán, Orbán Győző „majorsága” előtt tartott tüntetést Hadházy Ákos, ahol a résztvevők létrákon nézhettek be a főbejárat elé felhúzott paraván mögé. A tiltakozókat arról kérdeztük, mit szimbolizál nekik a hatvanpusztai uradalom, és mire költenék annak több tízmilliárdos felújítási összegét.

Azóta némileg visszaesett a keresések száma, de továbbra is többen kíváncsiak a témára, mint az elmúlt 1 évben bármikor – egy rövid időszakot leszámítva. Ez a rövid időszak március második fele volt: ekkor tette közzé Magyar Péter vagyonnyilatkozatát a Facebookon, és szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt ugyanerre. Magyar akkor bejegyzésében több ponton utalt Hatvanpusztára, többek között arról írt, hogy Orbán felesége, Lévai Anikó egyszer arról mesélt neki, hogy darabonként 30 millió forintért vásároltak előnevelt fákat a birtokra.

A márciusi érdeklődés addig szintén csúcsnak számított, azt megelőzően még 2021 nyarán kerestek a legtöbben Hatvanpusztára – ekkor jelent meg a HVG filmje, amelyeken drónfelvételeken mutattuk meg, hogyan építkezik Orbán családja az egykori főhercegi birtokon.

Hatvanpuszta drága titkai – a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.

Hadházy Ákos azóta több, újabb fotókat és dokumentumokat is megosztott Hatvanpusztáról, amelyekből kiderül, hogy a birtokon lakóépület is épül, de van föld alatti alagút is. Az érdeklődést persze Magyar Péter is igyekezett meglovagolni: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a kormánypártást követően vagyonosodási vizsgálatot indít Orbán Viktor ellen, amely során többek között a hatvanpusztai majorság is terítékre kerül.

A hatvanpusztai narancsültetvény, avagy van-e hagyománya az arany vécének a magyar politika történetében? A történelmi díszleteket kedvelő Orbán Viktor történelmi elődeinek szűkebb környezetében egyáltalán nem volt divat a hirtelen és hivalkodó meggazdagodás. Azért a korrupció nem mai találmány, olyanoktól sem volt idegen, akikről utcákat neveztek el a mai Budapesten. Ki gazdálkodott anno Hatvanpuszta helyén? Melyik korszakban kezdtek tartózkodni a legfőbb vezetők a feltűnő gazdagodástól?

