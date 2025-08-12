Hadházy Ákos Hatvanpusztával még Magyar Pétert is lenyomta

Azóta némileg visszaesett a keresések száma, de továbbra is többen kíváncsiak a témára, mint az elmúlt 1 évben bármikor – egy rövid időszakot leszámítva. Ez a rövid időszak március második fele volt: ekkor tette közzé Magyar Péter vagyonnyilatkozatát a Facebookon, és szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt ugyanerre. Magyar akkor bejegyzésében több ponton utalt Hatvanpusztára, többek között arról írt, hogy Orbán felesége, Lévai Anikó egyszer arról mesélt neki, hogy darabonként 30 millió forintért vásároltak előnevelt fákat a birtokra.
A márciusi érdeklődés addig szintén csúcsnak számított, azt megelőzően még 2021 nyarán kerestek a legtöbben Hatvanpusztára – ekkor jelent meg a HVG filmje, amelyeken drónfelvételeken mutattuk meg, hogyan építkezik Orbán családja az egykori főhercegi birtokon.
