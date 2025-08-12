Saját magukat buktatták le a Patrióták: az általuk létrehozott átláthatósági adatbázisból derült ki, hogy állami szervezetek kapják a legtöbb EU-s támogatást

Deutsch Tamás és Gál Kinga a fidesz EP-képviselői hetek óta arról beszélnek a nyilvánosságban, hogy átláthatóbbá kell tenni a brüsszeli intézményeket. A Patrióták Európáért európai képviselőcsoportja kreált is egy honlapot, NGO Transparency néven, ahol azt teszik közzé, „hogy mire költötte a Bizottság az európai adófizetők pénzét” – jelentette be Gál Kinga egy augusztusi Facebook-bejegyzésben.

Hozzá hasonlóan Deutsch Tamás is nagyobb átláthatóságot követel, mint a HVG-nek Tusványoson is elmondta, véleménye szerint a Pride is csak azért valósulhatott meg, mert „brutális erejű brüsszeli fellépés” állt annak hátterében. Egy interjúban a Kossuth Rádiónak kiemelt pár civil szervezetet is, akik szerinte a legtöbb EU-s támogatást kapják, ezek a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Amnesty International magyarországi leányvállalata és az Auróra Civil Központ.

Az Átlátszó végignézte az átláthatóságra létrehozott adatbázist, amiből a fideszes EP-képviselők állításaival ellentétes körkép rajzolódott ki. Ebből kiderül ugyanis, hogy a legtöbb pénzt, 291 millió eurót a Tempus közalapítvány kapta, ami a honlapja szerint „a Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet”. A Deutsch által kiemelt jogvédő szervezetek pedig a hazai támogatások elenyésző részét (0,3%) kapták.

A Patrióták által készített lista élvonalában van a Széchenyi István Egyetem, a BAZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kislépték Egyesület is. De jutottak támogatások a MEFS – Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, valamint a Hit Gyülekezete számára is.