Stohl András A Nagy Ő-beli szerepléséről: Csak akkor ítéljenek, amikor már láttak belőle valamit

„Ha kérhetek bármit a nézőktől vagy az olvasóktól – mert ebből a beszélgetésből esetleg cikkek születnek –, csak akkor ítéljenek, amikor már láttak belőle valamit. Ha az lesz a végeredménye, hogy ez egy vállalhatatlan, bizonyos színvonal alatti műsor, akkor fejet hajtok, hogy igazuk volt. De nem ez a célunk. Egy másik színvonalat, egy más típusú műsort szeretnénk csinálni”

– erről beszélt Stohl András a Campus Fesztiválon annak kapcsán, hogy elvállalta a szereplést a TV2 A Nagy Ő című társkereső realityjében.

Stohl a debreceni fesztiválon a Campus TV-nek nyilatkozott. Az interjúban, amelyet a Blikk szemlézett, elmondta, hogy a csatorna programigazgatója, Fischer Gábor vetette fel az ötletet, amire ő először azt mondta, hogy hülyeség.

„Nyilván én egy elég speciális helyzetben vagyok most az életemben a válás tekintetében. Ez is nagyon megosztja az embereket, mint ahogy általában az én viselkedésem meg a személyem is” – tette hozzá a színész, aki szerint bizonyára a párkeresős formátumról is van véleménye mindenkinek. Ettől függetlenül azt is gondolja, hogy meghatározza a műsort a főszereplő személye, és reméli, hogy „ha Stohl András lénye vagy egyénisége át tud jönni ezen a műsoron, akkor el tudják érni, hogy a korábbiakhoz képest egy más típusú műsor legyen”.

Stohl elmondta, hogy egyesek szerint „ezt a műsort neki találták ki”, míg mások azzal biztatták, hogy nincs olyan dolog, amiből ő ne jönne ki jól. Hozzátette: lesznek olyan helyzetek, amelyekre ő maga is kíváncsi – például, hogy milyen lesz majd valakinek azt mondani, hogy ne haragudj, de nem szeretném, hogy maradj, mindezt úgy, hogy ne sértse meg a nőiességében és az emberségében.