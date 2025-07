A szexuális bántalmazással vádolt Shia LaBeouf megegyezett a perben volt barátnőjével

Shia LaBeouf hollywoodi színész megegyezett a volt barátnőjével, a zenész FKA twigsszel a kettejük között zajló perben – írja a The New York Times.

A pár 2018 és 2019 között volt együtt, az énekesnő 2020 decemberében nyújtott be keresetet a színész ellen szexuális és érzelmi bántalmazás miatt. Állítása szerint LaBeouf szándékosan fertőzte meg szexuális úton terjedő betegséggel és „könyörtelenül bántalmazta”. A férfi eleinte úgy reagált a vádakra: „Nincs mentségem az alkoholizmusomra és az agressziómra.”

Hétfőn FKA twigs azt kérte a bíróságtól, hogy ejtse az ügyet, ezt követően a felek jogi képviselői közös nyilatkozatot adtak ki, amelyből az derült ki, hogy megállapodás született. A két művész boldogságot, szakmai sikert és békét kívánt egymásnak a jövőre nézve.

FKA twigs korábban azzal indokolta a per megindítását, hogy meg akarta mutatni: egy elismert sztár is követhet el visszaéléseket. A pár 2018-ban az Édes fiam című film forgatásán ismerkedett meg. LaBeouf később szerepelt Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében, amely a Netflixre is felkerült, ám amikor megjelentek a színész elleni vádak, a streamingszolgáltató több helyről is eltüntette a nevét.

Nyitókép: Martin Bureau / AFP