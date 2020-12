Szexuális és érzelmi bántalmazás miatt perelte be Shia LaBeouf hollywoodi színészt a volt barátnője, FKA twigs. A színész és az énekesnő 2018 és 2019 között volt együtt. A New York Times a per dokumentumaira hivatkozva azt írja, hogy LaBeouf szándékosan fertőzte meg az énekesnőt egy szexuális úton terjedő betegséggel.

A 34 éves színész nem kommentálta a pert, de a lapnak azt mondta: éveken át bántalmazta saját magát és mindenkit maga körül. „Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bárkinek is megmondjam, a viselkedésem miatt hogy kellene éreznie magát” – írta a New York Timesnak. „Nincs mentségem az alkoholizmusomra és az agressziómra, csak racionalizálni tudok… Sokszor bántottam a hozzám legközelebb állókat. Ezt szégyellem, és bocsánatot kérek azoktól, akiket bántottam. Nem nagyon van más, amit mondhatnék” – ismerte el LaBeouf. Korábban egy másik nő is bántalmazással vádolta a színészt.

A színész egy másik e-mailben azt írta, hogy a vádak közül sok nem igaz, de tartozik a nőknek azzal, hogy lehetőséget kapjanak nyilvánosan megfogalmazni az állításaikat, és neki pedig felelősséget kell vállalnia azokért a dolgokért, amiket tett.

FKA twigs ügyvédje azt állítja, hogy a színész nem volt hajlandó terápiás segítséget kérni, a védence pedig azért fordult bírósághoz, hogy mások ne szenvedjenek Shia LaBeouf hasonló visszaéléseitől. Az énekesnő az esetleges kártérítés összegét a családon belüli erőszak áldozatait segítő szervezeteknek fogja felajánlani.