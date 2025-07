Váratlan baleset: Jennifer Lopezről lerepült a szoknya a varsói koncertjén – videó

Jennifer Lopez – BIRTHDAY Live Stream Surprise – Warsaw, Poland July 25, 2025 Buy/download/stream ‘BIRTHDAY’: https://jlobirthday.lnk.to/l14kQD ►Subscribe to Jennifer Lopez on YouTube: https://www.youtube.com/@JenniferLopez ►Shop Collectibles & Merch: https://store.jenniferlopez.com/ ►Follow Jennifer Lopez Online: http://onthejlo.com Instagram: https://www.instagram.com/jlo/ TikTok: https://www.tiktok.com/@jlo?lang=en X: https://twitter.com/JLo Facebook: https://www.facebook.com/jenniferlopez Snapchat: @JLOBTS Threads: https://www.threads.net/@jlo ►Follow On The JLo Fan Club Online https://www.instagram.com/onthejlo/ #jenniferlopez #jlo #birthday