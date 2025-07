Elárvereztetné Keleti Ágnes olimpiai érmeit a fia

„Több helyről megkerestek, hogy emléket állítanának neki… Reményeim szerint kap majd emléktáblát a ház, ahol lakott, illetve lesz szobor is a megfelelő helyen. Az UTE tornacsarnoka már az ő nevét viseli, de talán utcát is elneveznek róla Budapesten. Azt gondolom, hogy bár fantasztikus a róla készült dokumentumfilm, a rendező Oláh Kata remek munkát végzett, de egy játékfilmet is érdemelne az élete, a pályafutása” – mondta el a Blikknek Rafael Bíró Keleti, a fél éve elhunyt ötszörös ötkarikás aranyérmes tornász, Keleti Ágnes fia.

A divatiparban aktív Rafael azt tervezi, hogy Keleti Ágnes életművének, emlékének ápolására létrehoznak egy alapítványt. Keleti Ágnes nemcsak a leghosszabb életű magyar olimpikon volt, de az egyetlen, aki tíz érmet nyert ötkarikás játékokon.

„Ez egy hatalmas kincs, hiszen anyukám nemcsak Magyarországon volt ismert, hanem – mint minden idők leghosszabb életű olimpiai bajnoka – világhírre is szert tett. Az lenne az optimális, ha ezek a relikviák Magyarországon, magyar tulajdonban maradnának, de nem vagyunk vagyonosak, muszáj gondolni a nyugdíjaskorunkra. Ezért nem kizárt, hogy kénytelenek leszünk az érmeit New Yorkban, a Sotheby’s aukciósháznál elárvereztetni” – tette hozzá.