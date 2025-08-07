Meghalt Brad Pitt édesanyja. Jane Pitt 84 éves volt, írja a People.

Nem állunk még készen arra, hogy elmenj, de kicsit könnyebb így, hogy tudjuk, végre újra szabadon énekelhetsz, táncolhatsz és festhetsz

– idézi a portál Pitt unokahugának Instagram-bejegyzését.

Jane és William Pitt házasságából három gyermek született: Brad és két fiatalabb testvére, Doug és Julie. A színész a gyermekkorát a Missouriban lévő Springfieldben töltötte.

Pitt édesanyja iskolai tanácsadóként vonult nyugdíjba, apja egy fuvarozó cég tulajdonosa volt.

Nyitókép: Brad Pitt a szülei, Bill és Jane Pitt, valamint Angelina Jolie társaságában Fotó: AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS





