Superman egykori alakítója a bevándorlási hatóság ügynökének jelentkezett

Dean Cain, aki a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című tévésorozatban játszotta az acélembert, nem egy újabb sorozatba, hanem az amerikai bevándorlási hatósághoz (Immigration and Customs Enforcement, ICE) kérte felvételét – írja a The Guardian.

Mint arról beszámoltunk, június elején tüntetések kezdődtek az amerikai bevándorlási hatóság akciói miatt Los Angelesben, miután az ICE ügynökei több tucat razziát hajtottak végre bevándorlók ellen. Miután a tüntetések erőszakossá váltak, Donald Trump Los Angelesbe küldte a Nemzeti Gárdát a tiltakozók megfékezésére.

Dean Cain tehát ennek a hivatalnak lesz az ügynöke. A színész a Fox Newsnak elmondta, hogy azután döntött a jelentkezés mellett, miután megosztotta az ICE toborzóvideóját az Instagramon.

Superman egykori alakítója elmondta azt is: hamarosan felesketik, és megkezdheti ügynöki tevékenységét.

Elismerte az amerikai bevándorlási hivatal, hogy tévedésből toloncolt haza egy salvadori férfit Kilmar Armando Abrego-Garcia 2019-ben kapott védett státuszt, amely elvileg megvédte volna attól, hogy hazaküldjék. Most El Salvador leghírhedtebb börtönében tartják fogva, az amerikai hatóságok pedig azt állítják, nem tehetnek érte semmit.

Nyitókép: Terry Hatcher és Dean Cain a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban