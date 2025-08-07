Superman egykori alakítója a bevándorlási hatóság ügynökének jelentkezett
Dean Cain így támogatja Trump kitoloncolási programját.
Dean Cain, aki a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című tévésorozatban játszotta az acélembert, nem egy újabb sorozatba, hanem az amerikai bevándorlási hatósághoz (Immigration and Customs Enforcement, ICE) kérte felvételét – írja a The Guardian.
Mint arról beszámoltunk, június elején tüntetések kezdődtek az amerikai bevándorlási hatóság akciói miatt Los Angelesben, miután az ICE ügynökei több tucat razziát hajtottak végre bevándorlók ellen. Miután a tüntetések erőszakossá váltak, Donald Trump Los Angelesbe küldte a Nemzeti Gárdát a tiltakozók megfékezésére.
Dean Cain tehát ennek a hivatalnak lesz az ügynöke. A színész a Fox Newsnak elmondta, hogy azután döntött a jelentkezés mellett, miután megosztotta az ICE toborzóvideóját az Instagramon.
Superman egykori alakítója elmondta azt is: hamarosan felesketik, és megkezdheti ügynöki tevékenységét.
Nyitókép: Terry Hatcher és Dean Cain a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban
