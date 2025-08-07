Császár Előd az FLM-es múltjáról: „Nem jelent problémát beismerni, hogy egy hülye seggfej voltam”

Császár Előd és Hoffer Dani, a hajdani FLM zenekar két tagja volt Hajdú Péter vendége, az interjú a Frizbi TV YouTube-csatornáján lesz látható pénteken.

A beszélgetés most megjelent előzetese erősen kezdődik:

Nem jelent problémát beismerni, hogy egy hülye seggfej voltam, és nem jelent problémát elnézést kérni érte

– jelenti ki Császár.

A duó pályafutásának végéről Hoffer azt mondja, hogy a feloszlás „nem lett kimondva”.

Felléptünk szilveszterkor, és utána nem hívtuk egymást

– teszi hozzá Hoffer, aki szerint Császár Előd „genyókapitányként” viselkedett azokban az időkben. A zenekar 1997-ben szüntette be működését.

Konkrétan nem voltam jó fej, tényleg azt hittem, hogy tőlem kel fel a nap, ennek hangot is adtam, és nem nagyon érdekelt semmi

– reflektál erre Császár.

Elmondásuk szerint legalább húsz évig nem beszéltek egymással.

Császár Előd 2019-es visszatérésekor a Bors úgy fogalmazott: Császár Előd zenei karrierjét végérvényesen megtörte a népharag, amely azok után zúdult rá, hogy 1998 decemberében karambolozott egy rendőrautóval, amelynek a 25 éves sofőrje életét vesztette. Császár Előd egy év hat hónapos büntetését felfüggesztették.