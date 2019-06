Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen volt tiltakozás. ","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen...","id":"20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b72321-2b04-4693-99f3-c29ffac356c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","timestamp":"2019. június. 18. 09:25","title":"Fischer Ádám a demokráciáért zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették őrizetbe.","shortLead":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették...","id":"20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50fb19-bfe1-48b3-91f6-2a6d6196ffee","keywords":null,"link":"/sport/20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","timestamp":"2019. június. 18. 10:27","title":"Őrizetbe vették Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","shortLead":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","id":"20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a312c6d6-3bee-4902-8457-9e35e7cbd322","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:19","title":"Húga megölésével gyanúsított biatorbágyi férfit keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A festésre és a homlokzat burkolására is odafigyelnek Méhkeréken.","shortLead":"A festésre és a homlokzat burkolására is odafigyelnek Méhkeréken.","id":"20190618_Betiltottak_Mehkereken_a_feltuno_hazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf04a98-6412-445e-b3f1-dd5049c96571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Betiltottak_Mehkereken_a_feltuno_hazakat","timestamp":"2019. június. 18. 20:35","title":"Betiltották Méhkeréken a feltűnő házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","shortLead":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","id":"20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e525a9-863b-4acb-b1c9-731f3288dd4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 17. 09:51","title":"Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek tanácsának\".","shortLead":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek...","id":"20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f54540e-fe91-4088-828b-f700db438186","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","timestamp":"2019. június. 17. 20:04","title":"Nem győzték meg a bölcseket Orbán válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]