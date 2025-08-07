Őrizetbe vettek egy férfit, aki a párizsi Diadalív örökmécsesének lángjával gyújtotta meg a cigarettáját

A francia hatóságok őrizetbe vettek egy marokkói férfit, miután a TikTokon elkezdett terjedni egy videó arról, ahogyan a párizsi Diadalív alatt található síremlék örökmécseséhez hajol, majd a lánggal meggyújtja a szájában lévő cigarettát – számolt be a Newsweek. Az esetről készült felvételt már több mint kétmillióan látták.

A jelenet széles körű felháborodást váltott ki Franciaországban. Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en jelentette be a férfi elfogását, aki szerinte „megszentségtelenítette” az ismeretlen katona sírját. A gyanúsított egy 47 éves marokkói férfi, aki legálisan tartózkodik Franciaországban.

Ha bűnösnek találják, elveszítheti letelepedési engedélyét. Emellett legfeljebb 1 év börtön és akár 15 ezer eurós pénzbüntetés is várhat rá.