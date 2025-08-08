Brian Eno jótékonysági koncertet szervez Palesztináért

Bejelentették a Together for Palestine (Együtt Palesztináért) jótékonysági koncert fellépőinek listáját – írja a The Guardian. Az eseményt szeptember 17-én, a londoni Wembley Arénában rendezik meg.

A koncertet Brian Eno szervezi, aki brit és palesztin művészeket hoz össze a 12 500 férőhelyes arénában, hogy adományt gyűjtsenek a Choose Love nevű brit jótékonysági szervezetnek. A Choose Love 23 partnerszervezettel dolgozik együtt Gázában, hogy élelmet, orvosi ellátmányt és egyéb segítséget juttasson el a rászorulóknak.

A palesztin zenészek közül Adnan Joubran, Faraj Suleiman és Nai Barghouti lép fel, hozzájuk számos ismert brit előadó csatlakozik, többek közt a Bastille, Cat Burns, Damon Albarn, James Blake, Paloma Faith, Rachel Chinouriri és Sampha.

„A gázai borzalmak láttán a hallgatás cinkossággá válik. A művészek mindig is segítettek a társadalmaknak abban, hogy rámutassanak az igazságtalanságra és jobb jövőt képzeljenek el. Ezért fontos ez a koncert. Itt az ideje, hogy összefogjunk – ne csak azért, hogy hallassuk a hangunkat, hanem hogy megerősítsük a közös emberségünket” – nyilatkozta Brian Eno.

A rendezvényt Khaled Ziada, a Londoni Palesztina Filmfesztivál alapítója és igazgatója szervezi Eno és Tracey Seaward filmproducer mellett, aki többek között a 2012-es londoni olimpia megnyitóünnepségét is rendezte.

„Egy olyan világban, ahol a kormányok és a fősodratú média elnémult a népirtással szemben, ez az esemény az ellenállás kórusává válik – ahol művészek és közösségek gyűlnek össze, hogy gyászoljanak, hogy dühöt érezzenek és vállvetve kiálljanak a palesztin nép mellett” – fogalmazott Ziada.

Rachel Chinouriri énekes-dalszerző – aki nemrég Sabrina Carpenter előzenekaraként lépett fel – felszólította zenésztársait: „Csatlakozzatok hozzám, hogy hidat építsünk az áldozatok felé Gázában és azon túl.” Damon Albarn pedig azt mondta: „A pacifizmus cselekvés. A béke cselekvés. Békében élni víziót és elköteleződést igényel… Hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy szolidaritást vállalhatok a palesztin néppel.”

A rendezvény látványtervét Es Devlin Olivier- és Tony-díjas látványtervező készíti, aki nemcsak színházban, hanem hatalmas popkoncerteken is dolgozott már – például Beyoncé, a Weeknd, a U2 és Lady Gaga fellépésein. Devlin elmondta, hogy a Wembley Aréna színpada „a palesztin kultúra gazdag szépségét fogja kifejezni”.

A 77 éves Eno egyébként régóta elkötelezett támogatója Palesztinának és az Izrael elleni kulturális bojkottnak, amiért pár éve még Nick Cave-vel is összekülönböztek.