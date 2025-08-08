Peren kívül egyezett meg a Disney és A Mandalóriból kirúgott Gina Carano

A Disney rendezte jogi vitáját Gina Caranóval a Lucasfilm szóvivőjének tájékoztatása szerint – írja a The Guardian. A Lucasfilm még 2021-ben távolította el Caranót a Star Wars világában játszódó sorozatból, arra hivatkozva, hogy a színésznő olyan bejegyzéseket tett közzé a közösségi médiájában, amelyek „felháborítóak és elfogadhatatlanok” voltak, mert „kulturális és vallási hovatartozásuk alapján becsmérelt embereket”.

„Mivel a történelmet átírják, a legtöbb ember ma nem érti, hogy a nácik hogyan tudtak könnyedén összefogni és elhurcolni több ezer zsidót. Ehhez először az kellett, hogy a kormány rávegye az embereket, gyűlöljék a szomszédjukat pusztán azért, mert zsidók. Miben különbözik ez attól, ha valakit a politikai nézetei miatt gyűlölnek?” – írta Carano az Instagramon a kirúgása előtt.

A Cara Dune szerepét alakító színésznő közösségi médiájában többek között gúnyos megjegyzéseket tett a maszkviselésre a Covid-járvány alatt, valamint megosztott egy bejegyzést arról, hogy választási csalás okozhatta Donald Trump 2020-as vereségét Joe Bidennel szemben. A botrányos posztok után ügynöksége, a UTA is megszakította vele az együttműködést.

Carano 2024-ben perelte be a Disney-t jogellenes felmondás miatt, a perköltségeket Elon Musk vállalta magára, aki ezáltal azon korábbi ígéretének tett eleget, miszerint a véleménynyilvánítás szabadsága címén kiáll mindenki mellett, akit diszkriminálnak a tulajdonában levő közösségi oldalon, az X-en (korábban Twitter).

A keresetében Carano azt állította, hogy a Disney megkövetelte tőle, találkozzon egy LMBTQ+ jogvédő szervezettel, amit ő elutasított. Amikor később a Disney LMBTQ+ munkavállalóival való találkozót is megtagadta, kirúgták. Az általa benyújtott perirat szerint a Disney és a Lucasfilm „megfélemlítő, diszkriminatív és megtorló lépéseket” tett ellene.

A Lucasfilm csütörtökön kiadott közleményében úgy fogalmazott: „Caranót mindig nagy tisztelet övezte a rendezői, a kollégái és a stáb részéről. Keményen dolgozott a mestersége tökéletesítésén, miközben kollégáival kedvesen és tisztelettel bánt. Most, hogy lezárult a per, bízunk benne, hogy a közeljövőben lehetőségünk lesz újra együtt dolgozni Carano kisasszonnyal” – tették hozzá.

Csütörtöki X-bejegyzésében Carano „minden részt vevő fél számára a lehető legjobb kimenetelként” értékelte a megegyezést az ügyben, hozzátéve: „remélem, ez egy kis gyógyulást hoz az Erőbe”. A színésznő külön köszönetet mondott a Tesla tulajdonosának: „Szeretném a legmélyebb, legőszintébb hálámat kifejezni Elon Musknak – egy férfinak, akivel soha nem találkoztam –, aki igazi irgalmas szamaritánusként finanszírozta a peremet.”