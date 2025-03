Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5f254d-caac-4a1c-a4f5-d1fafd16e15f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtökön mintegy harminc európai vezetőt lát majd vendégül Párizsban a francia elnök, aki már ezelőtt biztosította Zelenszkijt a további támogatásról. ","shortLead":"Csütörtökön mintegy harminc európai vezetőt lát majd vendégül Párizsban a francia elnök, aki már ezelőtt biztosította...","id":"20250326_Franciaorszag-Macron-katonai-segely-Zelenszkij-Oroszorszag-haboru-Trump-milliard-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5f254d-caac-4a1c-a4f5-d1fafd16e15f.jpg","index":0,"item":"7963630c-7c82-456f-a95a-a963ac0b50ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Franciaorszag-Macron-katonai-segely-Zelenszkij-Oroszorszag-haboru-Trump-milliard-euro","timestamp":"2025. március. 26. 20:59","title":"Macron: Franciaország további 2 milliárd eurós katonai támogatást ad Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","shortLead":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","id":"20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae.jpg","index":0,"item":"0afcb9d6-04af-473a-9819-c2f92af117f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","timestamp":"2025. március. 27. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új dobozos VW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","shortLead":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","id":"20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"53fd8792-0cbd-44f5-9ecd-9ad46e93838b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","timestamp":"2025. március. 26. 07:31","title":"Publicus: Már a kormánypárti szavazók jelentős részét is zavarja, hogy a Fidesz a gazdag családokat támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint a falusi ATM-ekről.","shortLead":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint...","id":"20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"25db161c-7ec3-404f-80f7-8e8774a00d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","timestamp":"2025. március. 27. 12:00","title":"„Jól nézzen ki” – ez is a falusi kocsmafelújítás célja a kormánybiztos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is jelentheti, hogy a reálbér csökken.","shortLead":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is...","id":"20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"85a3017c-4534-4828-86eb-10edfbec7193","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","timestamp":"2025. március. 26. 11:31","title":"Hiába tárgyaltak a fizetésekről, egy lépéssel közelebb kerültünk a repülőtéri sztrájkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább emelkednek az árak.","shortLead":"Tovább emelkednek az árak.","id":"20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"b06006e4-a45b-4c13-81d2-e931874229b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","timestamp":"2025. március. 26. 10:35","title":"Nagyon úgy fest, vége a 600 forint alatti benzinárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]