Közleményt adott ki a U2 a gázai konfliktusról, élesen bírálják Netanjahut

Hosszú közleményt adott ki a U2 a gázai konfliktusról, amelyben arról írtak, hogy az mostanra eddig nem tapasztalt szintekre lépett – írja a Variety.

Az ír zenekar a vasárnap publikált szövegben úgy fogalmazott: „Mindenkit régóta borzalommal tölt el, ami Gázában történik, de a humanitárius segélyek blokkolása és most az övezet teljes megszállására irányuló tervek új, ismeretlen szintre emelik a konfliktust. Nem vagyunk szakértői a régió politikájának, de szeretnénk, ha közönségünk tudná, hogy mi az álláspontunk”.

A zenekar minden tagja, Bono, The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen Jr. is megírta a saját nyilatkozatát, emellett ígéretet tettek arra, hogy adományt juttatnak el a Medical Aid for Palestinians nevű szervezetnek.

Netanjahu: Nem megszállni, hanem felszabadítani akarjuk Gázát Az izraeli miniszterelnök egyértelműen a Hamászt tette felelőssé a helyi lakosság szenvedéseiért, így az éhezésért is.

Bono többek között arról írt, hogy a Hamász 2023. októberi, Izrael elleni támadásai során közel 1200 ember halt meg és 251 embert ejtettek túszul. Hozzátette, hogy „az izraeliek megerőszakolása, meggyilkolása és elrablása a Nova zenei fesztiválon gonosz cselekedet volt”, ám az idő múlásával „Izrael bosszúja a Hamász támadásáért egyre aránytalanabb”, és ennek ugyanúgy ártatlan civilek tömegei esnek áldozatul. (Az ENSZ a Hamász által irányított Egészségügyi Minisztériumra hivatkozva azt közölte korábban, hogy idén augusztus 6-ig több mint 61 ezer palesztin halt meg.)

„Mikor vált az ország védelméért indított igazságos háború igazságtalan földfoglalássá? Reméltem, hogy Izrael visszatér a józan észhez” – írta Bono, megjegyezve: azzal is tisztában van, hogy a Hamász nem egyenlő a palesztin néppel, „amely évtizedek óta elviseli a marginalizálást, az elnyomást, a megszállást, a földjük szisztematikus ellopását. Tekintettel a saját történelmi elnyomásunkra, nem csoda, hogy itt Írországban sokan évtizedek óta kiállnak a palesztin nép igazságáért”.

A frontember – már nem első ízben – élesen bírálta Izrael miniszterelnökét is. „Az izraeli kormány nem azonos Izrael nemzetével, de a Benjamin Netanjahu vezette kormány ma egyértelmű és határozott elítélésünket érdemli. Nincs mentség arra a brutalitásra, ahogyan ő és szélsőjobboldali kormánya a palesztin néppel bánt, és nemcsak október 7-e óta, hanem már jóval azelőtt is. Bár a jelenleg tapasztalható romlottság és törvénytelenség szintje eddig ismeretlennek tűnik.”