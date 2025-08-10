Netanjahu: Nem megszállni, hanem felszabadítani akarjuk Gázát

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap tartott sajtótájékoztatót, néhány nappal azután, hogy bejelentette: a Gázai övezet teljes megszállására készül – tervét pénteken az izraeli biztonsági kabinet is jóváhagyta. A tervet az ENSZ hevesen ellenzi.

Netanjahu most azt állította, nem megszállni, hanem felszabadítani akarja Gázát, és tervére a háború befejezésének legjobb módjaként hivatkozott – írja a BBC. Beszélt a segélyezésről is, amelynek három lépését vázolta fel, ezek a következők:

a humanitárius segélyek elosztásához szükséges biztonságos folyosók kijelölése,

a Gázai Humanitárius Alapítvány által kezelt biztonságos elosztási pontok számának növelése,

az izraeli erők és más támogatók légi szállítmányainak növelése.

Hozzátette, hogy az izraeliek már 2 millió tonna segélyt engedtek át az ellenőrzőpontokon, de ezek közül sokat ellopott a Hamász – az a terrorszervezet, amely Netanjahu állítása szerint a térségben élő civil lakosságot is támadja. Újságírói kérdésre válaszolva Netanjahu egyértelműen a Hamászt tette felelősség a lakosság szenvedéseiért, így az éhezésért is.

Amikor az izraeli miniszterelnököt arról kérdezték, hogy mikor fogja megvalósítani a tervét, azt válaszolta, hogy a műveletek meglehetősen gyorsan fognak haladni, de először biztonsági zónákat akarnak létrehozni. Hozzátette, olyan civil adminisztrációt állítanak fel, amely nem köthető a Hamászhoz, valamint se nem izraeli, se nem palesztin – ennek részleteiről többet azonban nem osztott meg.

Netanjahu arról is beszélt, hogy nagyra értékeli Donald Trump támogatását, és kiemelte az amerikai elnök két gondolatát, miszerint mind a húsz életben maradt izraeli túszt ki kell szabadítani, és a Hamásznak nincs maradása a Gázai övezetben. Az izraeli miniszterelnök szerint Trump is elismeri azt a tényt, hogy a gázai nélkülözést a terrorszervezet okozta, amelynek már csak néhány központja maradt fent Netanjahu szerint: Gázaváros, Central Camps és Moasi területe.

Az ENSZ szerint azonnal le kell állítani Izrael tervét a Gázai övezet ellenőrzés alá vonásáról Volker Türk szerint a lépés csak még több szenvedést okozna a térségben.

Saul Loeb / AFP