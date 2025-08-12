Kisgyerekekre veszélyes Labubu-hamisítványokat árulnak az interneten

A nyuszifülű, kilencfogú Labubu-plüssfigurák az elmúlt hetekben felbolygatták a világot, a boltok előtt sorok állnak, és gyakran percek alatt elfogy a készlet. Ez sok vásárlót arra késztetett, hogy az interneten vagy kisebb boltokban próbáljon beszerezni olcsóbb, hamis változatokat, amelyek közül több a gyerekek biztonságát is veszélyezteti.

A jelenségre felfigyelve az Egyesült Királyságban már figyelmeztetik a szülőket, hogy legyenek óvatosak a népszerű szörnyecskék hamisítványaival, miután csalók a játék internetes sikerét kihasználva veszélyes utánzatokat árulnak – írja az Independent.

Ugyanis az Egyesült Királyság keleti partján fekvő Kingston Upon Hull város önkormányzatának fogyasztóvédelmi csapata több száz, rossz minőségű hamisítványt foglalt le, amelyek apró, könnyen leváló alkatrészei fulladásveszélyt jelenthetnek a kisebb gyerekekre.

A hatóság részletes útmutatót is adott a valódi és hamis Labubuk megkülönböztetéséhez. Az eredeti csomagolás matt felületű, visszafogott színekkel, és tartalmazza a gyártó Pop Mart hologramos matricáját, valamint QR-kódot. A valódi figuráknak kilenc éles, háromszög alakú foguk van, magas minőségű szőrrel, légfúvással felvitt pírral az arcukon, és fényes, beágyazott szemekkel. Az újabb kiadások jobb lábán UV-fénnyel látható, egyedi minta található.

Míg a hamisítványok gyakran fényes, élénk színű csomagolásban érkeznek, eltérő számú és formájú fogakkal, egyenetlen szőrrel, furcsa színekkel és instabil végtagokkal. A hatóság minden szülőt arra kér, hogy vásárlás előtt alaposan ellenőrizze a játékot, és csak megbízható forrásból szerezze be.

A Labubuk iránti rajongásról az alábbi cikkben írtunk bővebben:

A nyitókép forrása: stringer / IC photo / Imaginechina via AFP