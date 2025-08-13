Verekedés miatt felfüggesztettek két magyar korosztályos válogatott díjugratót

Augusztus 6-i hatállyal felfüggesztette két magyar korosztályos válogatott díjugrató, a 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula versenyzői jogát a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) – írja a 24.hu. A lap megkeresésére a szövetség közölte, hogy a felfüggesztések ideiglenes hatályúak, és az ügyet jelenleg is vizsgálják.

Az ügyről elsőként a Magyar Lovassport Szövetség számolt be egy július 31-i Facebook-bejegyzésben, de akkor még csak nevek említése nélkül azt írták, hogy „az elmúlt hétvégén egy somorjai nemzetközi lovas versenyhez kapcsolódó rendezvényen nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó verekedésben vett részt két magyar és egy cseh sportoló”. „A verseny főbírója a három sportolót sárga lapban részesítette, diszkvalifikálta, és a magyar lovasokat a verseny elhagyására kötelezte” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a szlovák rendőrség az elkövetőket kihallgatta, és eljárást indított.

Augusztus 6-án aztán már rendkívüli elnökségi ülésen tárgyalta az ügyet a magyar szövetség, ahol „sportszerűtlen magatartásnak” titulálták a magyar sportolók viselkedését, és fegyelmi eljárást kezdeményeztek a Szuhai testvérekkel szemben.

A verekedésben részt vevő harmadik sportolót, a nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett cseh Jirí Tmejt nem függesztette fel a nemzetközi szövetség.

Nyitóképünk illusztráció.