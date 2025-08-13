Az egész város kiborult, miután elrabolták a közönségkedvenc halat a szökőkútból

Ismeretlenek elloptak egy koi pontyot (brokátpontyot) Sasbach am Kaiserstuhl szökőkútjából nemrég. A Kurt névre hallgató díszhalat nagy becsben tartották a délnyugat-németországi településen, így az eltűnése miatt megszólalt a helyi tanács tagja, Jörg Oberkirch is. Elmondása szerint mindenkit elszomorított Kurt elrablása, mert nagyon barátságos hal volt, mindig készségesen a felszínre úszott, amikor a gyerekek a nevén szólították. „Nem értem, hogyan vehetik egyesek semmibe más emberek tulajdonát és értékeit” – tette hozzá.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és arra hívta fel a helyiek figyelmét, hogy amennyiben információjuk van Kurt eltűnéséről, ne habozzanak azt jelenteni.

A 25 centis díszhalat a Badische Zeitung szerint több mint tíz éve vásárolta meg egy helyi férfi több másik állattal együtt, de azok elpusztultak, egyedül Kurt maradt meg a szökőkútban. A férfi állítólag mindennap meglátogatta és megetette őt az újságoshoz tartva. Korábban is veszélybe került Kurt élete, két évvel ezelőtt egy arra tévedt kócsag próbálta elvinni, ezután kerítést építettek a helyiek a szökőkút köré.

A koi ponty egyébként a szeretet és a barátság jelképe Japánban, legtöbbször díszhalként tavakban vagy vízkertekben tartják.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Silas Stein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP