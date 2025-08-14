A Baby Shark koreai előadója nyert: lezárult a hat éve tartó per a dallam ellopásáról

Már 7 milliárd megtekintéssel is minden idők legnézettebb YouTube-videója volt a Baby Shark című gyerekdal, de mára már 16 milliárd megtekintésnél tart. A dalról azonban már hat éve jogi csatározás folyt: egy amerikai zeneszerző azt állította, hogy a dél-koreai Pinkfong tőle lopta a dallamot. A dél-koreai bíróság most mondta ki: a vád nem áll meg – írja a BBC.

Jonathan Wright már 2011-ben kiadott egy verziót azzal a dallammal, amelyet a Baby Shark „dú-dú-dú-dú-dú-dú” refrénje alatt hallani. Wright verziója is egy gyereknépdalból származik, és a Pinkfong is azzal védekezett: 2016-ban kiadott daluk egyszerűen csak ugyanennek a gyerekdalnak egy másik verziója.

A bíróság pedig most azt mondta ki: a Johnny Only művésznéven alkotó Wright verziója nem minősül önálló jogvédelmet élvező feldolgozásnak, mivel nem tér el annyira jelentős mértékben az eredetitől, amely pedig közkincs.

A Baby Shark a 70-es évek Amerikájából származik, ahol a nyári táborokban énekelték a gyerekek. Egy elmélet szerint 1975-ben születhetett Steven Spielberg A cápa című filmjének hatására. A dalhoz készült videókból a Pinkfong aranyos feldolgozása előtt léteztek olyan verziói is, amelyekben egy szörfös karját leharapja egy cápa, vagy akár meg is hal. Sőt, több országban, például Franciaországban (Bebe Requin) és Németországban (Kleiner Hai) is született már belőle korábban saját verzió.