Timothée Chalamet pingpongzseniként csapja a szelet Gwyneth Paltrow-nak: itt az előzetes

A Marty Supreme című filmben Timothée Chalamet egy tehetséges pingpongjátékost alakít, míg Gwyneth Paltrow a rivális pingpongjátékos feleségét játssza, akivel aztán többször is összegabalyodnak a történetben. Ahogy mi is megírtuk, Paltrow nemrég úgy nyilatkozott: rengeteg szexjelenet van a filmben, egy ponton pedig azt mondta az intimitás-koordinátornak, „tudjuk a dolgunkat, lépjen egy kicsit hátrébb”.

A filmnek, amelyet a Csiszolatlan gyémántok című filmről ismert testvérpár, Josh és Benny Safdie egyik tagja, Josh rendezett, most az előzetese is megjelent:

A film egy kitalált asztalitenisz-sztárról, Marty Mauserről szól (őt alakítja Chalamet), a történethez viszont egy valódi pingpong-legenda, Marty Reisman életéből merítettek az írók. Reisman életét, pingpong-bajnokságait és szélhámosként töltött éveit a 2014-es Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler című dokumentumfilm mutatta be.

A film karácsonykor kerül az amerikai mozikba.