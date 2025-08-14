Videóra vették, ahogy egy orosz túravezető elűzi a csoportja felé tartó medvét

A Kuril-szigetekhez tartozó Iturup sziget látogatói élték át a fordulatos medvetámadást, amiről az olasz Corriere közölt videót.

Ezen az látszik, hogy egy fekete medve gyorsan közeledik a videó rögzítője, illetve a körülötte tartózkodók felé, ám egy ember a sziklaomladékon át a veszélyes állat elé siet, és valamilyen fehér tárggyal hevesen hadonászva végül elriasztja félelmetes látogatót.

Bár sokaknak ismerős intelem lehet, hogy a végzetes kimenetelű medvetámadások elkerülésének egyik módja a nagytestűek távoltartása zajjal, illetve határozott mozgással, a videó is jól mutatja, hogy a legtöbbeknek miért okozhat gondot a tanács megfogadása. A videón szereplő túravezetőnek is a legutolsó pillanatig ki kellett tartani a felé rendületlenül közeledő kolosszussal szemben, ami csak karnyújtási távolságba érve torpant meg. Ezután a csoport megmentője köveket dobálva üldözte távolabb az állatot, ami időnként vissza-vissza nézett, mintha azt vizsgálná, elmúlt-e a túravezető által képzett fenyegetés, ami útját állta.

Néhány feszült perc után a medve feladta és elmenekült a bozótosba.

Idén nyáron Görögországban támadt medve két túrázóra, akik közül egy bele is halt az állat okozta sérüléseibe. Annak az esetnek a túlélője egy fára felmászva talált biztonságot, miután riasztó spray-ük csődöt mondott.