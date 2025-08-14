Hajnalban még –5,1 fokot, délután már 30,6 fokot mértek a Bükkben

A mérések 2022-es megkezdése óta messze a legmagasabb hőingást produkálta a Mohos-töbör a két méteren mért adatok alapján – közölte a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a Bükkben található Mohos-töbörben csütörtökön 35,7 Celsius-fokos napi hőingást mértek, ugyanis a minimum hőmérséklet –5,1 fok, a maximum 30,6 fok volt.

„Távol áll az oldal szellemiségétől, hogy extremitásokba bocsátkozzon, de a mai nap egészen fantasztikus adatokat hoz eddig. Az inverzió mértéke a bánkúti kontrollállomás értékei alapján 21,1 fok volt, tehát ennyivel volt hidegebb a Zsidó-réti mikroklímarendszer hidegmaximumában, mint a mikroklímarendszeren kívül” – írták.

A jelenség okai – az alap, hideg-légtó jelenségen felül – a terület sajátos topográfiai és felszínborítási viszonyaira vezethetők vissza.