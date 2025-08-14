Balesetveszélyessé vált, ezért lebontják a piliscsabai Dévényi Antal-kilátót

Lebontják a piliscsabai Nagy Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót – írja a Turista Magazin a Pilisi Parkerdő Zrt, közleménye alapján.

A 2015-ben épült, Jenga-toronynak is hívott kilátó állapota évekkel ezelőtt kezdett romlani. „A tömör, ragasztott faanyagú faszerkezetet több gombafaj egyidejű támadása érte, amely ellen a hagyományos faanyagvédelmi módszerek nem bizonyultak hatékonynak” – közölte az erdészet.

A torony nemrég megdőlt, mivel a faanyag korhadni kezdett. Ezt szakértők is megerősítették, ezért a kilátót balesetveszélyesnek minősítették, június végén pedig lezárták. A faanyag mostanra annyira károsodott, hogy nem lehet megjavítani, így várhatóan ősszel elkezdik a bontást.

(Nyitókép forrása: Dévényi Antal-kilátó / Facebook)