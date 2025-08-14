Kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók Vonyarcvashegyen

„Bambi megmenekült!” – ezzel a felütéssel kezdte a katasztrófavédelem azt a Facebook-bejegyzést, amelyben egy kerítésbe szorult őz kiszabadításáról számoltak be.

A poszt szerint az őz szerda délután szorult be egy kerítés szűk rácsai közé a vonyarcvashegyi Piroskereszt utcában. A helyszínre érkező keszthelyi tűzoltók először halk szavakkal és nyugodt mozdulatokkal közelítették meg a riadt állatot, majd óvatosan, ijedtségét eloszlatva kiszabadították.

Az őzet végül egy erdős részen engedték el, és rögtön futásnak is eredt.

(Nyitókép forrása: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook)