Charlie ugrik be a csonttörése után lábadozó Demjén Ferenc koncertjeire

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy felsőcomb-törést szenvedett az otthonában Demjén Ferenc, ami miatt műteni is kellett. A 78 éves Kossuth-díjas énekesnek mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök is mihamarabbi felépülést kívánt.

Csontját törte Demjén Ferenc, meg kellett műteni A várhatóan többhetes felépülési időszak alatt az énekes koncertjei elmaradnak.

Demjén menedzsmentje arról tájékoztatott, hogy a gyógyulás valószínűleg több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik majd meg. Ebben a hónapban négy fellépése lett volna még. A Blikk ugyanakkor most azt írja, hogy Charlie ugrik be a már egyeztetett koncertekre, így az augusztus 19-én, Bugyin esedékesre is.

„Most annyiban tudok segíteni a barátomnak, hogy – egyeztetve a menedzsmenttel – átveszem a bulijait”, mondta el a lapnak Charlie. „Jó néhány koncert van már leszervezve, de ha az a kérés, hogy helyettesítsem, azt megteszem az előttünk lévő időszakban, amíg ő gyógyul és lábadozik.”

Arról egyelőre nincs információ, hogy év végén megtartják-e a már hagyományos arénás Demjén-bulit.