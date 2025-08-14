Orbán Viktor és Sulyok Tamás is üzent Demjén Ferencnek a balesete után
Demjén Ferenc felsőcomb-törést szenvedett az otthonában, emiatt műtéti beavatkozásra volt szüksége. A lábadozás több hétig tart, addig a koncertjei is elmaradnak.
Ahogy arról szerdán mi is beszámoltunk, Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes eltörte a felső combját, ami miatt meg is kellett műteni. A hosszú felépülési folyamat alatt a sztár koncertjei elmaradnak.
A balesetet Demjén menedzsmentje jelentette be a Facebookon: a legnépszerűbb hozzászólás a poszt alatt Orbán Viktor miniszterelnök profiljáé:
„Gyors gyógyulást kívánok!”
A politikusok közül Hoppál Péter egykori fideszes kulturális államtitkár csatlakozott a jókívánságokhoz:
„Drága Rózsi! Veled vagyunk! Várunk vissza! Isten óvjon!”
Sulyok Tamás köztársasági elnök külön posztot szentelt a jókívánságának:
„Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!”
– írta.
