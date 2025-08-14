Orbán Viktor és Sulyok Tamás is üzent Demjén Ferencnek a balesete után

Ahogy arról szerdán mi is beszámoltunk, Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes eltörte a felső combját, ami miatt meg is kellett műteni. A hosszú felépülési folyamat alatt a sztár koncertjei elmaradnak.

A balesetet Demjén menedzsmentje jelentette be a Facebookon: a legnépszerűbb hozzászólás a poszt alatt Orbán Viktor miniszterelnök profiljáé:

„Gyors gyógyulást kívánok!”

A politikusok közül Hoppál Péter egykori fideszes kulturális államtitkár csatlakozott a jókívánságokhoz:

„Drága Rózsi! Veled vagyunk! Várunk vissza! Isten óvjon!”

Sulyok Tamás köztársasági elnök külön posztot szentelt a jókívánságának:

„Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!”

– írta.

Dr. Sulyok Tamás Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!

Sulyok legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy „a fiataloknak” üzent dörgedelmes szózattal. Bár nem írta le konkrétan, de alighanem azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert egyre több koncerten és fesztiválon skandálják a közönségben, hogy „Mocskos Fidesz!”.