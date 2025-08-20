Orbán Viktor fogadta a portugál trónkövetelőt

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Pio urat, Braganza hercegét. A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – áll a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közleményében.

Az európai uralkodó dinasztiák körében aktív figurának számító Duarte Pio I. Mihály portugál király dédunokája, aki jó eséllyel pályázhatna a portugál trónra, már ha az ország államformája nem volna köztársaság.

A tisztelői által csak Dom Pioként emlegetett herceg maga is monarchista nézeteket vall és a trónigényét is több alkalommal kifejezte már. Más kérdés, hogy a portugál monarchisták tábora is megosztott a kérdésben, vannak, akik szerint csak a Cortes (az ország parlamentje) dönthet a király személyéről, míg mások pedig Dom Pio trónigényét támogatják.

Dom Pio, mint az az európai uralkodóházak tagjai esetében annyira nem meglepő, rokonságban áll a Habsburgokkal, mivel I. Mihály portugál király az utolsó magyar uralkodó, IV. Károly feleségének, Zita királynénak a nagyapja volt.

Ami viszont egyelőre nem világos, hogy milyen minőségben tett hivatalos látogatást Dom Pio a Karmelitában és miről beszélgettek Orbán Viktorral.

(Képünkön: Braganza hercege, Duarte Pio és felesége, Isabel de Heredia megérkeznek Napóleon herceg és Olympia Arco-Zinneberg grófnő esküvőjére az Invalidusok dómjában, Párizsban, 2019. október 19-én, forrás: AFP)