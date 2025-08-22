Járatba szorult egy tacskó, akcióba léptek a kutató-mentők – videó

Többórás munkával mentettek ki a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai egy járatba szorult tacskót.

Mint posztjukból kiderül, a kutya egy rágcsálót kezdett el üldözni, így került a szorult helyzetbe. A helyzetet nehezítette, hogy a járat egy része a tacskóra omlott, de sokáig azt sem lehetett tudni, hogy pontosan hol.

A házi kedvenc ugatással próbált segítséget kérni, de gyakorlatilag ez csak annyi információval szolgált, hogy a járatrendszerben van valahol, amit önerejéből nem tud elhagyni. A kutató-mentők körülbelül 3 óra megfeszített munka után tudták lokalizálni a helyzetét, és ezek után kezdték meg a járat tágítását és a bajba jutott állat mentését. A mentőakció szerencsére sikerrel járt.

Címlapképünk illusztráció.