Elbarikádozták a tésztás nagymamák Bari óvárosának híres sikátorát a rendőrségi razziák miatt

Sztrájkba léptek és elbarikádozták Bariban a tésztakészítő nagymamák az óváros egyik utcáját, ahol a híres házi készítésű orecchiette-t árulják – írja a Telegraph. Az idős hölgyek azután léptek akcióba, hogy a rendőrök a héten több, őket érintő razziát tartottak. Az a gyanú merült fel, hogy akadt az árusok között, akik nem csak kézműves tésztát kínáltak, hanem nagyüzemi terméket is.

A rendőrök több tucat zacskós tésztát és egyéb árut foglaltak le, köztük tarallit, lisztből és vízből készült sós kekszet is. Három nőt fejenként 5 ezer euróra büntettek kereskedelmi csalás miatt. Ezután barikádozták el a Bari Vecchiát azokat a standokkal, amikről a tésztát szokták árulni. Amikor a helyi újságírók odamentek tudósítani, dulakodás tört ki, egy operatőr kameráját meg is rongálták.

A tésztás nagyikkal már a városi tanács is egyeztetett, ott tagadták, hogy ipari módszerekkel készült tésztát árulnának, azonban a rendőrség azt közölte, hogy bizonyítéka van erre. Az első balhé egyébként még tavaly tört ki, amikor a szemetesekből kereskedelmi forgalomban kapható orecchiettés zacskók kerültek elő.