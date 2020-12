Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új képformátum, a ProRAW támogatását is tartalmazza az az iOS-frissítés, amely már telepíthető a kompatibilis iPhone-okra. A képes fejlesztést csak az újabb telefonok kapják meg, de a csomagot a régebbi készülékekre is érdemes telepíteni.","shortLead":"Egy új képformátum, a ProRAW támogatását is tartalmazza az az iOS-frissítés, amely már telepíthető a kompatibilis...","id":"20201216_ios_14_3_letoltes_telepites_funkciok_proraw_formatum_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69633f5-97de-439e-9b2f-c116014ea749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_ios_14_3_letoltes_telepites_funkciok_proraw_formatum_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max","timestamp":"2020. december. 16. 13:38","title":"Megjelent az új iOS-verzió, benne az új képformátum támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","shortLead":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","id":"20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e054b31-b7fa-4f92-a566-f432e1d805f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","timestamp":"2020. december. 16. 21:19","title":"150 ezres bírságot is kaphat, aki szilveszterkor tűzijátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","id":"20201215_EU_techcegek_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5726b782-d293-4f02-a089-4d0b0038f037","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_EU_techcegek_szabalyok","timestamp":"2020. december. 15. 20:49","title":"Megregulázná az EU a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris túrái jó részét meghiúsította ez az év, továbbra is hisz abban, hogy az evés összeköt. Azokkal az emberekkel is, akik csak másokra számíthatnak, ha a mindennapi étkezéseikről van szó.","shortLead":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris...","id":"20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b2ea6-42db-4637-91e5-c9ae53a0dd18","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","timestamp":"2020. december. 16. 12:00","title":"Steiner Kristóf: A kaja igenis összehozza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a0897-4095-4b92-ad8b-568d9874fb5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves rendező éppen orosz atomerőműveket fedez fel a következő filmjéhez, a túra előtt kapta meg az oltást. Amit a 60 éven felülieknek egyáltalán nem ajánlott beadni a szakértők szerint.","shortLead":"A 74 éves rendező éppen orosz atomerőműveket fedez fel a következő filmjéhez, a túra előtt kapta meg az oltást. Amit...","id":"20201215_oliver_stone_orosz_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6a0897-4095-4b92-ad8b-568d9874fb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0a360a-ec14-422f-b82f-b697ea9eba03","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_oliver_stone_orosz_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2020. december. 15. 11:05","title":"Oliver Stone beoltatta magát az orosz vakcinával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]