Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.

A Telex írta meg először, hogy a magyar kormány érthetetlenül keveset rendelt a Moderna koronavírus elleni vakcinájából, miközben arra panaszkodik, hogy nagyon kevés “nyugati” oltóanyag érkezik, ezért kell keleti vakcinákat is beszerezni.

A kormányzati tájékoztató portál adatai szerint a Modernából 1 744 000 adagot kötött le Magyarország, ami 872 000 ember beoltására elegendő. Eddig 39 600 oltás érkezett meg, a rendelés 2,27 százaléka.

Az EU-s közös vakcinabeszerzési program keretében minden tagállam lakosságarányosan köthet le vakcinákat az egyes gyártókkal megkötött szerződés alapján. A Modernától először 80 millió adagot rendelt az EU, további 80 millióra pedig opciót kötöttek ki. Az első 80 millióról november 25-én kötöttek szerződést, december 15-én pedig már az opciót is lehívták.

Magyarország lakossága az EU népességének 2,2 százaléka, vagyis a 160 millió adagból a magyar kormány nyugodt szívvel rendelhetett volna akár 3.520.000 darabot is. Ebben az esetben a szakaszos teljesítés során is időarányosan már most több oltóanyag jutott volna el Magyarországra.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az EU további 150 millió adagot rendelt a Modernától erre az évre és ugyanennyiről kötöttek ki opciót a következő évre.

Ha csak az idei megrendelést számoljuk hozzá az előbbiekhez, akkor Magyarország maximum 6.820.000 adagra jogosult.

(Ha belevesszük a jövő évit is, akkor már 10.120.000 oltásról beszélünk.) Mindezzel szemben még mindig az 1,7 milliós szám áll.

Azért sem ésszerű az, amit a kormány tesz, mert a “túlrendelésnek” nincs kockázata - azt is tudjuk, hogy ez nem lehet pénzkérdés, valamint hogy a beadott vakcina a jó vakcina -, a tagállam ugyanis bármikor elállhat a rendelése egy részétől, ebben az esetben a felszabaduló mennyiségre elővásárlási jog illeti meg a többi tagállamot.

Érdemes megnézni például Belgiumot, amelynek népessége 10 százalékkal több mint Magyarországé, de a Modernából 5.8 millió adagot rendeltek be. Ez már tükrözi azt is, hogy a pótlólagos rendelésből is foglaltak le a belgák, vagyis ez a lehetőség nyitva áll a tagállamok számára – Magyarország ezek szerint egyelőre nem élt ezzel.