Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","shortLead":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","id":"20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2cbb7-e263-4c7e-9704-a887adbddcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","timestamp":"2021. február. 28. 16:32","title":"650 millió dollárt kell fizetnie a Facebooknak felhasználói arcáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","shortLead":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","id":"20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b1cfb2-71d1-4799-b570-71611a3128b5","keywords":null,"link":"/elet/20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","timestamp":"2021. február. 28. 12:14","title":"Lemondott egy DK-s polgármester a neki járó oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök arról írt, mi hozhatja el a gazdasági sikert Magyarországnak.","shortLead":"A jegybankelnök arról írt, mi hozhatja el a gazdasági sikert Magyarországnak.","id":"20210301_matolcsy_gyorgy_gazdasag_kozeposztaly_jovokep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd755050-01c7-4a79-9758-bea34f407e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_matolcsy_gyorgy_gazdasag_kozeposztaly_jovokep","timestamp":"2021. március. 01. 18:58","title":"Matolcsy: Veszít, aki csak az 1 százalék, sőt a 0,1 százalék érdekét nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizennyolcan meghaltak Mianmar több városában, miután a rendőrök rálőttek a puccs ellen tiltakozókra.","shortLead":"Legalább tizennyolcan meghaltak Mianmar több városában, miután a rendőrök rálőttek a puccs ellen tiltakozókra.","id":"20210228_Ez_volt_a_mianmari_tuntetesek_eddigi_legveresebb_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1972123-b9b2-4aed-ab83-72774a12d270","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Ez_volt_a_mianmari_tuntetesek_eddigi_legveresebb_napja","timestamp":"2021. február. 28. 18:51","title":"Ez volt a mianmari tüntetések eddigi legvéresebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","shortLead":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","id":"20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af931a8-cd04-4d0b-9be1-5af5dcd54a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","timestamp":"2021. március. 01. 14:42","title":"Jogszerűen lőtték le az Újpesten rendőrökre támadó késelőt a vizsgálat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","shortLead":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","id":"20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c5e5-03ae-49aa-9359-515ce26c5217","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","timestamp":"2021. március. 02. 07:05","title":"Vakcinás csokinyuszival készül a húsvétra a maszkos mikulással világhíressé vált cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","shortLead":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","id":"20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301fa2b-eb76-4fd7-87ba-3e62afb1b92d","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","timestamp":"2021. március. 01. 08:35","title":"A Johnson & Johnson vakcina az összes engedélyt megkapta, már olthatnak is vele az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f334c-c8ef-470a-bf90-6e85880cce95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az emlékmű nettó 134,5 millió forintból épülhet meg.","shortLead":"Az emlékmű nettó 134,5 millió forintból épülhet meg.","id":"20210301_hableany_hajo_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f334c-c8ef-470a-bf90-6e85880cce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14415a3f-7222-4dcf-b32d-14121cd79820","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_hableany_hajo_emlekmu","timestamp":"2021. március. 01. 17:38","title":"Kiválasztották a Hableány-emlékmű építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]