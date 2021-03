Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","shortLead":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","id":"20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02481f19-df3a-4d05-81e8-931e2f3bafea","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","timestamp":"2021. március. 01. 10:54","title":"Sokkolja a rajongókat a Titanic alternatív befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került egy budapesti filmszínház is.","shortLead":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került...","id":"20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd95d5-1c2a-4c1c-99a6-e70c0d685aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","timestamp":"2021. március. 01. 15:09","title":"A világ tizedik legszebb mozijának választották a Puskint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"362,51 forint egy euró.","shortLead":"362,51 forint egy euró.","id":"20210301_euro_meg_mindig_362_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958e0ac-01f6-4f65-9175-ce5104e0d164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_euro_meg_mindig_362_felett","timestamp":"2021. március. 01. 07:52","title":"Tartja magát a 362 forint feletti árfolyamon az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","shortLead":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","id":"20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc139b6d-918f-451b-a501-8e01160dacd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 01. 09:19","title":"Koronavírus: 84 ember meghalt, 4326 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"","category":"itthon","description":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók - ismertette a katasztrófavédelem honlapján szombaton este.","shortLead":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek...","id":"20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4b59a-f9c9-4587-8c78-b1ecd4df744a","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","timestamp":"2021. február. 27. 21:02","title":"Ég a berek Fonyódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","shortLead":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","id":"20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee58ae5-1f71-4087-b1bc-1a0476a3443b","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 28. 12:04","title":"Mészárosék fejleszthetik az MLSZ telki edzőközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]