Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten vásárolt termékeket a vevőknek. Mások úgy értelmezik, hogy ezt lehet. Biztos, hogy a kormányrendelet nem egyértelmű, a kormány pedig nem ad egyértelmű választ.","shortLead":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten...","id":"20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd3c31a-a59e-4be5-b208-7ff3849c89f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 09. 14:00","title":"Most akkor átadhatják-e a boltnál az online rendelt árut vagy sem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindenben követem az orvos utasításait, így remélem, ennél rosszabb már nem lesz és hamar túl leszek a betegségen” – mondta a DK EP-képviselője.","shortLead":"“Mindenben követem az orvos utasításait, így remélem, ennél rosszabb már nem lesz és hamar túl leszek a betegségen” –...","id":"20210309_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8531d7-507f-4603-ae20-1bf1436111e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 05:47","title":"Lázas, fáj a feje és végtagfájdalmai is vannak a koronavírusos Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c078d3e0-d21d-4af8-a9cd-460522475b6e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Néhány év múlva bedeszkázott üzletek helyett kávézókkal, galériákkal, dizájnboltokkal lesz tele a Margit körút. Az önkormányzat ezt szeretné. Pénze nincs rá, ezért is számít civilekre, kreatív vállalkozókra. ","shortLead":"Néhány év múlva bedeszkázott üzletek helyett kávézókkal, galériákkal, dizájnboltokkal lesz tele a Margit körút...","id":"202109__varosrehabilitacio__kicsomagolas__sztambul_kavehaz__ebreszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c078d3e0-d21d-4af8-a9cd-460522475b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ecf292-7f9c-477b-9ddf-adac04075832","keywords":null,"link":"/360/202109__varosrehabilitacio__kicsomagolas__sztambul_kavehaz__ebreszto","timestamp":"2021. március. 08. 11:00","title":"Új kulturális negyed jöhet létre Budán, ha lesz elég kreatív vállalkozó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve arról lett híres, hogy gyűjtést szervezett, majd a befolyt összegből összecsukható ágyakat vett a kórházaknak, hogy a szülőknek ne a földön kelljen aludniuk. HVG-portré.","shortLead":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve...","id":"202109_orosvari_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b53171-7533-4914-b29c-775b5c4e9ec1","keywords":null,"link":"/360/202109_orosvari_zsolt","timestamp":"2021. március. 09. 13:00","title":"\"Nem veszi be a gyomrom, ha emberek gyógyulását múlt századi körülmények nehezítik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","shortLead":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","id":"20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f35d17-5b38-48f2-a13d-df67c45f7df3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","timestamp":"2021. március. 07. 21:19","title":"Ausztriából Magyarországra jönnének orosz vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","shortLead":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","id":"20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da81ac0-e2f7-4684-ad2e-2354b1bc864f","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Népszava: Már mozgósítják az orvostanhallgatókat az egészségügy túlterheltsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Svájcban megszavazták a burkatilalmat, kettős magyar siker a gyorskorcsolya-vb-n, Fucsovicsnak nem sikerült a rotterdami döntő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Svájcban megszavazták a burkatilalmat, kettős magyar siker a gyorskorcsolya-vb-n, Fucsovicsnak nem sikerült...","id":"20210308_Radar360_Elesek_a_szigoritasok_besegitene_a_maganegeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb8c153-41b1-4bba-b85d-953584114225","keywords":null,"link":"/360/20210308_Radar360_Elesek_a_szigoritasok_besegitene_a_maganegeszsegugy","timestamp":"2021. március. 08. 08:00","title":"Radar360: Élesek a szigorítások, besegítene a magánegészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]