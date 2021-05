Az uniós nagykövetek megállapodtak abban, hogy engedélyezik azoknak az EU-n kívüli állampolgároknak beutazását az EU-ba, akiket már teljesen beoltottak az EU-ban engedélyezett vakcinák valamelyikével – jelentette be Christian Wigand, az Európai Bizottság igazságügyekért felelős szóvivője szerdán.

Az Európai Bizottság két héttel ezelőtt mutatta be az utazási korlátozások feloldására vonatkozó javaslatát. A dokumentum azt tanácsolja az uniós tagállamoknak, hogy engedélyezzék azoknak a nem uniós állampolgárok belépését, akiket a beutazás előtt legalább 14 nappal megkapták az összes előírt dózist egy, az EU által is engedélyezett oltásból.

A javaslat emellett azon az országok listáját is kibővítené, ahonnan a kedvező járványügyi helyzet miatt be lehetne utazni az EU-ba, függetlenül attól, hogy az adott ország állampolgára megkapta-e már a koronavírus elleni oltást vagy sem. Jelenleg csak az ausztrál, új-zélandi, izraeli, ruandai, szingapúri, dél-koreai és thaiföldi (illetve kölcsönösség esetén kínai) állampolgárok léphetnek be az EU területére megkötések nélkül a közös uniós lista alapján, emellett az egyes uniós tagállamok adhatnak mentességeket.

A döntést hivatalosan még jóvá kell hagynia az uniós minisztereknek, de ez a nagykövetek megállapodása után már csak formaságnak számít. A beutazási enyhítések azonban csak azután léphetnek életbe, hogy az EU-n belüli szabad utazást biztosító uniós igazolvány-rendszer megvalósul.

A javaslat arra is kitért, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott négy oltáson – Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Johnson&Johnson – kívül az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti listáján szereplő vakcinákkal beoltottak is szabadon jöhessenek az EU-ba. Ez azért lényeges, mert az ENSZ égisze alá tartozó intézmény a múlt héten jóváhagyta a Magyarországon is használt kínai Sinopharm alkalmazását is. Az elfogadott változatban ez változott: csak az EMA által jóváhagyott vakcinákkal beoltottakat muszáj beengedni, de minden tagállam eldöntheti, hogy a WHO veszélyhelyzeti listáján még szereplők vakcinákkal (ez a gyakorlatban jelenleg a Sinopharmot és az AstraZeneca indiai verzióját jelenti) oltottak beutazását engedélyezi-e.

Az új mutánsok megjelenése miatt azonban a javaslatban van egy vészfékmechanizmus is. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsan cselekedjenek, és ideiglenesen szigorú minimumra korlátozzák az érintett országokból érkező összes utazást a megfelelő egészségügyi intézkedések bevezetéséhez szükséges időre.