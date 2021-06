Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja a legdurvább Ferrarit.","shortLead":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja...","id":"20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0a7c3-748a-4a8e-b780-771d1af60df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 02. 09:21","title":"A horvátok elkészítették azt, amit mi még csak tervezünk: az igazi szuperautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta el. A telefon néhány fontos jellemzője is kiszivárgott.







","shortLead":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta...","id":"20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a577468-686a-4041-948c-fb7b27cc61da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","timestamp":"2021. június. 02. 10:03","title":"Napokon belül jön egy androidos telefon, olcsóbban, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","shortLead":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","id":"20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f612de8-fb40-4ec6-aa2c-fdb6eea1d782","keywords":null,"link":"/sport/20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","timestamp":"2021. június. 01. 19:52","title":"Hivatalos: Carlo Ancelotti a Real Madrid új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","shortLead":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","id":"20210601_peru_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e705ed45-db81-4a11-927b-bafc07ea9934","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_peru_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 10:17","title":"Átszámolták a perui járványadatokat, így a magyar halálozás már csak a második legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még mindig inkább költség-, semmint energiahatékonysági szempontokban gondolkodik a lakosság.","shortLead":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még...","id":"20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2fee4-b11f-465c-b511-999ffa52cf75","keywords":null,"link":"/360/20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Ezermilliárdos pazarlás: a lakásfelújítások fele nem csökkenti az energiafogyasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","shortLead":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","id":"20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65a539-5f1d-4e18-b80b-11e162ec5764","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 08:02","title":"Majdnem háromszorosára nőtt a Family Frost nyeresége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]