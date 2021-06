Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is rossz hatással lehet; váratlanul arra kezdett el mindenki figyelni az Eb-n, hogy hova rakják a focisták az üdítőket és söröket a sajtótájékoztatón. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is...","id":"20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418f9d75-3570-4c94-92b5-7ff14bb74abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","timestamp":"2021. június. 20. 07:00","title":"És akkor bárki viheti az autópályákat, csak ne beszéljen a melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","shortLead":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","id":"20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a7214-dc5d-4c8c-be4b-80b20d91c537","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","timestamp":"2021. június. 20. 10:59","title":"Ákos keze alól került ki az Eucharisztikus Kongresszus himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít egy keveset.","shortLead":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít...","id":"20210620_tamagotchi_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bdcf5e-25ea-4c43-b37b-174793e0cd6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_tamagotchi_okosora","timestamp":"2021. június. 20. 09:03","title":"Visszatért a Tamagotchi, igazán 2021-es lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]