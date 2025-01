Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is beszereztek erre a célra. Az ügyészség fegyházba küldené őket.","shortLead":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is...","id":"20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"3438de34-ae41-4b59-b015-60211e0a8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 10:53","title":"Rabszolgaként tartották, kínozták az áldozatukat, a holttestét meg csak kidobták az autójukból – szabolcsi pár ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","shortLead":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","id":"20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651.jpg","index":0,"item":"a28d0bb9-b796-4b62-9af7-cdd44797d2d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","timestamp":"2025. január. 22. 12:47","title":"A YouTube-sztár MrBeast bejelentkezett, hogy megvenné társával a fél TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó rendezvénye huszonmilliós mínusszal zárt, és ezt nincs miből kifizetnie, ezért most nem lát komoly esélyt a Mikulásgyár fennmaradására, de még nem mondott le róla végleg. Úgy látja, azért fogytak el a támogatók, mert „mindenki idomul, igazodik, tetőfokára hág az öncenzúra, a szervilizmus, a fortélyos félelem igazgat. Hogy valójában nincs szolidaritás” – HVG-portré.","shortLead":"„A Mikulásgyár lett szerelem helyett A szerelem az életemben” – foglalja össze elmúlt 20 évét Zsolnai Endre. Utolsó...","id":"20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6a027c-3fb6-4302-8e24-f5b9fc38f70f.jpg","index":0,"item":"860b9824-a523-40b7-a2d2-065adf9dbb83","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-portre-zsolnai-endre-mikulasgyar","timestamp":"2025. január. 21. 19:30","title":"Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője: „Kirakatország vagyunk, Majomország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel szembeni vétek kihagyni, a másik oldalon viszont legalább ilyen hangosan érvelnek azok, akik szerint az étkezések számának csökkentésével kevesebbet eszünk, így jobban kordában tudjuk tartani a bevitt kalóriákat és a testsúlyunkat.","shortLead":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel...","id":"20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0.jpg","index":0,"item":"b667a001-f8d8-48ea-aada-d918e7f48dc3","keywords":null,"link":"/elet/20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","timestamp":"2025. január. 22. 04:22","title":"Tényleg a reggeli a nap legfontosabb étkezése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","shortLead":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","id":"20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893.jpg","index":0,"item":"55351b32-1f68-4cac-9c3e-528eec5ab02b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","timestamp":"2025. január. 22. 08:14","title":"Máris összetört az egyik vadonatúj rendőrségi BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]