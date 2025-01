Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard közgazdászprofesszora. Beszélt a rossz globalizációról, a vámtarifákról és a jobbról jövő veszélyről.","shortLead":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard...","id":"20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91f01d58-5cb1-4856-b799-7f5669d4516f","keywords":null,"link":"/360/20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","timestamp":"2025. január. 21. 16:10","title":"Dani Rodrik harvardi professzor: A Trump-boom gyorsan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","shortLead":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","id":"20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"a08721f5-8af5-4aaa-92d8-4181b98a3c59","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","timestamp":"2025. január. 22. 08:23","title":"Sosem látott gondban a Debrecenben építkező CATL akkugyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak majd pihenni a nem fővárosban élő, átvezényelt mentősök. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak...","id":"20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"f520dad3-d95b-4bde-8d0a-e815f0b2ac50","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","timestamp":"2025. január. 22. 05:35","title":"Győrfi Pál: Várhatóan tavasztól vezényelnék át Budapestre a vidéki mentősöket, akik nem kapnak majd külön pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül ki a Google friss blogbejegyzéséből.","shortLead":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül...","id":"20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"234c9090-ad46-4445-9cd8-41e58751839f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","timestamp":"2025. január. 23. 10:03","title":"Jobb hangzás, gyorsabb lejátszás és sok más – itt vannak a YouTube újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","shortLead":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","id":"20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64.jpg","index":0,"item":"b3b2feeb-9678-4166-b883-f064c6fecab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","timestamp":"2025. január. 22. 15:45","title":"Meglepetésre ez autó volt Európa kedvence 2024-ben, és még csak nem is SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","shortLead":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","id":"20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741.jpg","index":0,"item":"69842d79-a8f3-416f-bd3c-6f98b98a354e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","timestamp":"2025. január. 23. 14:36","title":"Auchan: bruttó 402 ezer lesz januártól a fizikai munkát végzők alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon egy jobboldali autoriter rezsim van, az eljárás nem felel meg a jogállamiság elvének, a börtönkörülmények pedig borzalmasak.","shortLead":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon...","id":"20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"e103d210-dcac-4e93-9d40-fa7aaa211669","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","timestamp":"2025. január. 21. 16:08","title":"Heten feladták magukat Németországban, akiket a budapesti antifa-támadások miatt köröztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]