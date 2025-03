Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","shortLead":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","id":"20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20.jpg","index":0,"item":"1af4e44a-ef52-4121-b91a-5f3c2e48c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","timestamp":"2025. március. 19. 07:54","title":"Őrizetbe vették Erdoğan fő ellenfelét a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi meghalt a helyszínen, a rendőrség vizsgálja, hogy Taligás ittas volt-e.","shortLead":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi...","id":"20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913.jpg","index":0,"item":"486a530a-6fba-4f50-8f63-a0621a787411","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","timestamp":"2025. március. 19. 11:16","title":"Halálra gázolt egy biciklist Szigetújfalu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c41f43-1329-425f-a5db-0af36982bfdd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Öt fős titkárság fogja segíteni.","shortLead":"Öt fős titkárság fogja segíteni.","id":"20250318_konig-robert-kinevezes-hivatal-titkarsag-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c41f43-1329-425f-a5db-0af36982bfdd.jpg","index":0,"item":"815c5c17-5e21-462b-b7ca-b25b8a8fe4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_konig-robert-kinevezes-hivatal-titkarsag-egeszsegugy","timestamp":"2025. március. 18. 20:52","title":"Egy kis hivatalt is kap miniszterelnöki biztosként „Kőnig doki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt kellene aggódnia, nem amiatt, hogy slam poetry volt az egyik műsorszám a március 15-i helyi rendezvényen. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt...","id":"20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001.jpg","index":0,"item":"c97fba2b-bcd7-4751-a866-5500f13e7192","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","timestamp":"2025. március. 19. 12:45","title":"Visszaszólt Kovács Gergely a hegyvidéki március 15-i rendezvényt kritizálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64cd518-15fa-4d0a-89ac-a731acf14201","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Más ismerős magyar nevek is feltűnnek a cég környékén. ","shortLead":"Más ismerős magyar nevek is feltűnnek a cég környékén. ","id":"20250319_hvg-frank-liu-szovetkezet-cegalapitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f64cd518-15fa-4d0a-89ac-a731acf14201.jpg","index":0,"item":"80921135-76c0-45fa-85a4-c43b42894191","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-frank-liu-szovetkezet-cegalapitas","timestamp":"2025. március. 19. 13:35","title":"Kövér László dollármilliárdos tajvani ismerőse tovább terjeszkedik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]